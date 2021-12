Mirnina nevjerojatna transformacija! Pokazala je kako izgleda nakon što je skinula 65 kg te otkrila: Nije mi ugodno

Mirna Posavec, kandidatkinja četvrte sezone Života na vagi, nakon izlaska iz showa nastavila je raditi na svom tijelu. Na prvom vaganju u emisiji imala je 135 kilograma, a sada je na svom Instagram profilu napisala kako je pala na 70 kilograma. Objavila je i dvije fotografije na kojima se najbolje vidi koliko se razlikuje njen izgled u odnosu na početak putovanja.

- Cilj mi je bio skinuti 10 kg, znači s početnih 80 kg doći na 70. Danas sam na posljednjem vaganju imala 70,1 kg! Kao što sam rekla već stotinu puta, vaga nije najbitnija (mjerite se, fotkajte i pratite kako vam odjeća pristaje), ali ipak je lijepo vidjeti ovaj broj. Ostvarila sam i nešto što mi uopće nije bilo ni na kraj pameti, a to je da sam došla do ukupno skinutih 65 kg otkad sam krenula ovim putem.

Na prvoj fotki sam imala oko 135 kg - max. mi je bio 135,1 kg (usput, nije mi baš ugodno što sam objavila ovu fotku, ali morate vidjeti da se sve može kad se potrudiš pa tako i doći od prve fotke do druge). Ono što se skrivalo ispod površine, ispod svih tih kila: osoba koja nije mogla živjeti život koji je željela, a danas me ništa ne sprječava da radim što želim jer sad to mogu. Na drugoj fotki imam tih famoznih 70,1 kg i ne idem dalje. Zadovoljna sam postignutim, presretna jer sam uspjela u onome što sam htjela.

I da ne bi bilo da je moj fitness put gotov jer to neće nikad biti, imam novi cilj, a to je povećati mišićnu masu (što će potrajati) i možda me jednog dana čeka neko natjecanje. Tko zna - napisala je Mirna.

Pratitelji su joj čestitali na ustrajnosti, i naveli su kako im je inspiracija.

" Nevjerojatnooooo!! Svaka ti čast na ustrajanosti i rezultatima..i što je najvažnije ovaj dio nakon izlaska si odrađivala zdravim tempom - puno srece u daljnjem fitness putu", "Na stranu fizička promjena koja je zaista impresivna, imam osjećaj da je puno vrijednija ona psihička promjena i osjećaj da sve u životu možeš. Sretno Mirna i svaka čast imaš balls of steel", "Wow! Bravo za ustrajnost, vjeru u sebe i vjeru u cilj, ali najviše od svega, bitno je da nikada nisi prestala voljeti sebe", samo su neki od brojnih komentara.

