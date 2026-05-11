FOTO Ljiljana Haidar Diab predstavila novu knjigu 'Ožiljci bez rana': Emotivni zapisi o ratnim traumama
Nakon prošlogodišnjeg književnog prvijenca „Ljubav u sjeni ratova“, autorica i Velikogoričanka Ljiljana Haidar Diab objavila je novu knjigu pod nazivom „Ožiljci bez rana“, u izdanju goričke Biblioteke Albatros.
Uz autoricu, o knjizi su na promociji govorili gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, general Hrvatske vojske Stjepan Adanić, novinar i filmski redatelj Robert Bubalo te urednik knjige Stipo Bilić.
Ljiljana Haidar Diab inače je životna suputnica ratnog izvjestitelja i novinara Večernjeg lista Hassana Haidara Diaba, a za svoj književni i društveni rad dobitnica je nagrade Grada Velike Gorice „Zlatna turopoljska podgutnica“ te ovogodišnje nagrade „Turopoljska poculica“ za kratku priču „Koraci u snijegu“.