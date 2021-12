Severina o odnosu s muškarcem s kojim ju povezuju: 'Vjerojatno je moj razvod to sve potaknuo'

Pjevačica Severina Vučković (49) krajem kolovoza i službeno se razvela od Igora Kojića, a od tada sve su glasnija šuškanja da je novu ljubav pronašla u zagrljaju producenta Filipa Miletića s kojim u posljednje vrijeme provodi sve više vremena.

Iako o svom ljubavnom životu nakon razvoda nije javno govorila sada se po prvi put odlučila osvrnuti na glasine. Za bosanske medije demantirala je navode da je u vezi s Miletićem.

- Filip i ja nismo u vezi (smijeh), ne hodamo i Filip i ja. Jednostavno ne čitam novine već dugo, nego mi jave prijatelji što pišu i onda kad smo vidjeli naslov kao 'Kako dalje', onda smo se smijali, jer ono, kao sad, završili smo ploču i sad ćemo raskinuti... Međutim, naša suradnja traje 10 godina, vjerojatno je moj razvod to potaknuo, ali to je toliko deplasirano. Uopće me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo - kazala je Severina za Klix.ba i progovorila o svojoj borbi za skrbništvo nad sinom Aleksandrom.

Foto: instagram

- Drago mi je što je moj glas doprinos tome da se napokon ta koruptivna hobotnica počne odmotavati, međutim treba još raditi na tome, ali je teško što u cijeloj toj priči najviše stradavaju djeca i to nije borba ega dva roditelja, to je općenito ili pretežno, muški roditelj, mada nije pravilo, koji je u moći, koji ima novaca, koji zna kako će to raditi - ispričala je pjevačica koja je otkrila i kako će izgledati nadolazeći blagdani u njezinoj obitelji.

- Aleksandar će provesti sa mnom Božić, imamo predivne zimske praznike, i mama mi je tu. Bit ćemo kod mene u Zagrebu onda ćemo otići par dana na Plitvice i onda idemo u Crnu Goru za doček Nove godine -kazala je Severina o svojim planovima.

