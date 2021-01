Milena Radulović na sudu do detalja svjedočila i plakala: 'Nije se zaustavljao'

Srpska glumica Milena Radulović iznenadila je regiju kada je ispričala kako ju je profesor glume Miroslav Mika Aleksić silovao kada je imala samo 17 godina, a potvrdila je i kako nije bila jedina kojoj se to dogodilo.

Od tada sve je više glumica izašlu u javnost sa sličnim iskustvima diljem regije, pa tako i u Hrvatskoj. Radulović je jučer stigla u Više tužiteljstvo u Beogradu kako bi dala izjavu nakon uhićenja Aleksića.

Prema pisanju tamošnjih medija, Radulović je stigla vidno blijeda i potresena.

Osim nje, još je 20 djevojaka podnijelo prijavu policiji, tvrdeći kako su i one bile njegove žrtve. Stoga se sada od svih uzimaju izjave koje će biti proslijeđene Višem javnom tužiteljstvu, koje će donijeti odluku hoće li protiv Aleksića proširiti istragu.

Saslušanje je trajalo punih pet sati, a Radulović je stigla u pratnji odvjetnika Jugoslava Tintora i Denisa Bećirića, dok su je roditelji čekali ispred. Srpski Kurir piše kako se do najsitnijih detalja prisjetila užasa kroz koji je prolazila, a dok je pričala nije mogla ne zaplakati.

Izvor za medije kazao je kako je do detalja ispričala sjećanja, a objasnila je i kako su sva djeca od strane Aleksića trpjela uvrede i prijekore, ali je naglasila da to ne osporava činjenicu kako ih je u školi učio i dobrim navikama.

- Ispričala je kako ju je prvi put Aleksić poljubio bez pristanka. Bila je u šoku, nije znala kako reagirati. On je to pravdao pedagoškim odnosom te ju je pod istim izgovorom u narednih nekoliko mjeseci silovao. Za nju je to bio veliki šok, ali je bilo jasno da o onome što joj se dogodilo godinama nije imala hrabrosti pričati. Bila je uplašena, on je toga bio svjestan i vjerojatno se zbog toga nije zaustavljao - kazao je izvor, a prenosi Kurir.

Danas se nastavljaju svjedočenje drugih svjedoka.