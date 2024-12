Milena progovorila o budućnosti s farmerom Darkom: Voli svoju rodnu grudu i svoju obitelj i to mi jako puno znači

Milena je nakon showa 'Ljubav je na selu' završila s farmerom Darkom, a sada je otkrila i kako su se spojili. Progovorila je i o svojoj budućnosti s njim. - Kad smo bili svi parovi na putovanju, on je bio ostavljen od njegove dame, ja sam bila ostavljena od Ive i većinu vremena smo provodili skupa pričajući za stolom s drugim ljudima koji su bili prisutni. Onda smo primijetili da imamo dosta tih nekih lijepih vibracija, razumijevanja za taj neki, nazovimo ga "gastarbajterski život", za dizanje iz pepela, iz problema, borbenost, red, rad i disciplina, shvaćanja života, da ga moraš držati u rukama da bi opstao. Mislim da je Darko jedan kvalitetan čovjek i privukao me sa svojim stavom o životu - rekla je za RTL.hr i nastavila:

- Mislim da s takvim čovjekom postoji ne mogućnost nego život, a život traje, počeo je s njim, s tim nekim lijepim osjećajem da mu mogu vjerovati. Džentlmen je i čovjek je koji voli svoju rodnu grudu i svoju obitelj i to mi jako puno znači i voli tradiciju te svoje obitelji. I mislim da čovjek koji voli svoju genetiku i svoje porijeklo, može isto lako prihvatiti nekoga ako je iz neke druge sredine ako to isto osjeća.

Podsjetimo, kandidatkinje showa "Ljubav je na selu" Vesna i Brankica u intervjuima koje su dale za RTL proglasile su Milenu manipulatoricom i rekle kako im se ne sviđa njeno ponašanje. Vesna je istaknula kako je više ne želi ni sresti i dodala je kako joj je žao Darka. Dok je Brankica optužila Milenu za svoju svađu s Darkom i uvjerena je kako mu je ona sugerirala što da joj kaže. Sada je Milena komentirala Brankičinu izjavu. - Darkov ispad je rezultat njihovog odnosa, koliko znam, a i bilo je vidljivo. Jako porazno je miješati treću osobu (mene) u taj konflikt. Jesam zmija, ali mirujem dok me se ne dira - rekla je Milena ranije u razgovoru za RTL.hr. Komentirala je i izjave Darkovih kandidatkinja kako se on promijenio otkako je s njom.

- Darkove Dame i Darko imaju izgrađenu komunikaciju u koju se uopće ne miješam. Mi na Zapadu radimo drugačijim tempom nego u Hrvatskoj, vjerojatno zbog toga neredovita komunikacija - veli Milena i dodala je kako Vesna ima svoje pravo na mišljenje kada kaže da je ona manipulirala Ivom.

Podsjetimo, i Vesna i Ivo su se tijekom dosadašnjeg sudjelovanja u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu' razočarali u svoje inicijalne odabire, on u Milenu, a ona Željka, pa su sada sreću odlučili potražiti zajedno. Vesna je lijepu vijest prvo odlučila podijeliti putem društvenih mreža, nakon čega je detaljnije progovorila u novom razgovoru, u kojem se dotakla svog odnosa s Ivom i njegovih kandidatkinja.

- Potrudit ću se oko veze s Ivom - kazala je Vesna, a onda se osvrnula i na svađu sa Željkom: - Željko mi je sve ispričao o sebi i Tajči. Htjela sam mu na okupljanju samo dati do znanja što je rekao. Dobra sam si sa Željkom i Tajči. To je bilo u tom trenutku. Ne znači da se moramo ljutiti. U konfliktu čovjek svašta kaže - objasnila je Vesna, naglasivši kako očekuje poziv na njihovu svadbu: - Dobri smo si Ivo i ja s Tajči i Željkom. Sumnjam da me neće zvati - smatra te dodaje kako će i oni biti pozvani na svadbu nje i Ive ako do toga dođe.

