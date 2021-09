Mick Jagger progovorio o preminulom kolegi: 'Veliki gubitak za sve nas. Jako je, jako teško'

Grupa Rolling Stones vraća se ovaj vikend na pozornicu bez bubnjara Charlieja Wattsa, kojeg je pjevač Mick Jagger nazvao stijenom koja je povezivala bend.

U intervjuu za glazbeni časopis Rolling Stone Jagger, Keith Richards i Ron Wood prvi su put progovorili o svojim sjećanjima na Wattsa koji je umro u Londonu prije mjesec dana u dobi od 80 godina.

Odbili su nagađati hoće li ovo biti zadnja turneja benda. Turneja "No Filter", čija američka dionica počinje u nedjelju u St. Louisu u Missouriju, bit će prva bez Wattsa od 1963. godine.

"On je toliko dugo u glazbenom smislu držao bend na okupu, bio je stijena na koju se ostalo nadovezalo", rekao je Jagger u intervjuu objavljenom u četvrtak. "Ono što je donio bio je ovaj prekrasan osjećaj zamaha koji bi većina bendova poželjela. Imali smo jako lijepe razgovore u posljednjih nekoliko godina o tome kako se sve to dogodilo s bendom", dodao je Jagger.

Foto: Reuters/Pixsell "To je veliki gubitak za sve nas. Jako je, jako teško. Ali imali smo divna vremena, a Charlie je napravio prekrasnu glazbu."

Bubnjar Steve Jordan svirat će sa Stonesima na turneji. U kolovozu je bio najavljen kao privremena zamjena za Wattsa, kojem je trebalo vremena za oporavak nakon operacije o kojoj detalji nisu bili objavljeni.

Richards (77) je rekao da je nastavak nastupa bila teška odluka. "Došli smo do vrlo teške točke... Ali to ćemo učiniti", rekao je. "Charlie je bio spreman da nastavimo. Očekivali smo da će se negdje pridružiti. Steve je trebao popuniti. No stvari nisu ispale tako."

Povratak na pozornicu bez Wattsa "vrlo je nadrealan osjećaj", rekao je Wood, ali je dodao da su probe s Jordanom prošle dobro.

Što se tiče budućnosti benda, nakon turneje od 13 koncerata po SAD-u koja završava u studenome, Richards je rekao da će svirke pomoći članovima da otkriju "što je dobro i moguće".

Jagger (78), koji je operirao srce 2019., također je bio ambivalentan po pitanju je li ovo posljednja turneja Stonesa. "To mi je pitanje postavljano od 31. godine", rekao je.

"Ne znam. Mislim, svašta se moglo dogoditi. Znate, ako sljedeće godine stvari budu dobre i svi se dobro osjećaju na turneji, siguran sam da ćemo raditi koncerte. Sad se samo pokušavam koncentrirati na ovu turneju."

