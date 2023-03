Menadžerici vatrenih dosadila propitkivanja: 'Nemam ulaznice ni dresove, ne snimam ni čestitke'

Najpoznatija dama hrvatskog nogometa, team menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije, Iva Olivari na svom profilu na Instagramu objavila je poruku onima koji ju pitaju za ulaznice, videa reprezentacija, poruke igrača i slično.

- Nemam ulaznice, nemam dresove, majice ni hoodice, ne snimam rođendanske čestitke, kao ni one za krstitke, pričesti, krizme i vjenčanja. Kao i uvijek do sada - hvala svima na razumijevanju - napisala je na Storyju.

Olivara je u HNS-u već godinama, a početkom mjeseca objavili smo i intervju koji smo napravili s njom u kojemu je ispričala sve o prvom upoznavanju s kapetanom Lukom Modrićem, kako se nosi s medijskom hajkom oko nje, ali i o djetinjstvu i odrastanju.

- Cijela medijska pompa oko mene počela je za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji. Podsjećam vas da sam na klupi reprezentacije bila i na Euru 2016. godine, ali Europa je očito malo više senzibilizirana za takvo što, ovdje je to prihvatljivije. Jer, prije naše reprezentacije, i španjolska nogometna reprezentacija imala je team menadžericu, Silviju Dorschnerovu, koja je sada umirovljena, a oni su opet angažirali ženu, Nuriju Martinez Navas. Međutim, Južnoamerikancima je moja pojava na klupi reprezentacije bila toliko iznenađujuća da su oni našega glasnogovornika Pacaka, kako on kaže, u to vrijeme više zvali zbog mene, nego zbog Rakitića. Ja sam iz Južne Amerike dobivala poruke nevjerojatnoga sadržaja; na primjer od oca jedne sedmogodišnje djevojčice iz Brazila, koja igra nogomet: "Hvala vam! Vi ste pokazatelj mojoj kćeri da jedna žena može uspjeti u nogometu." - kazala nam je Iva.

Iva Olivari zaposlenica je Hrvatskog nogometnog saveza od 1992. godine.

- Zbilo se to sasvim slučajno. Tada sam počela raditi u Sportskim novostima, jer sam imala ambiciju postati sportska novinarka, a tadašnji glavni urednik SN-a Darko Tironi prenio mi je kako se u Savezu formiraju stručne službe, te da oni traže nekoga tko zna jako dobro engleski. Ivančica (gđa Sudac, nap.a.) je tada sama radila u Međunarodnom odjelu, a posla je bilo preko glave, pa sam se 1. svibnja 1992. zaposlila u HNS-u, koji se tada preselio iz Ilice 21 u Ilicu 31. Od 1992. do 2012. radila sam u Međunarodnom odjelu, dok nije Davor Šuker došao za predsjednika HNS-a. Onda su se drugačije posložile stručne službe, pa su sve reprezentacije preselile u Nogometni odjel - ispričala nam je.

Iva Olivari prozvana je "najmoćnijom ženom hrvatske nogometne reprezentacije", a o njoj je pisao i The New York Times.

