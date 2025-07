Menadžerica za odnose s javnošću uživala je u Americi, a iznenadila se vidjevši da su cijene gotovo identične onima u Zagrebu

Odlazak u Sjedinjene Američke Države mnogima je životni san, a posebno se tu ističe New York, čemu pridonose filmovi koji veličaju ovaj grad. Scene snimljene u Central parku, Kip slobode kao početak filma ili gužva na Times Squareu neke su od najčešćih asocijacija na ovaj grad. Tu je, naravno, i ona legendarna scena malog Kevina iz "Sam u kući" koji stoji pred golemim božićnim drvcem, a grad je prekriven snijegom. Upravo zbog tog dojma mnogi ga požele i posjetiti, no već pri prvom guglanju o ovom mjestu lako možete naići na brojne pritužbe poput cijene ili gužve, pa mnogi brzo i odustanu. U kategoriju onih koji odustaju nikako se ne uklapa menadžerica za odnose s javnošću Ines Preindl koja je u Velikoj Jabuci bila prošle zime, a uspjela je stati na kraj i priči o visokim cijenama te mnogo uštedjeti. O tome kako joj je to pošlo za rukom, ispričala nam je kao gošća naše rubrike "Putovanje koje me promijenilo". Ines je, baš, kao i brojni drugi, dugo željela ići u New York.

– New York nam je dugo bio na listi želja za obiteljsko putovanje, ali uvijek je nekako čekao na red. Ove godine napokon se sve poklopilo – termin, ekipa i dobra cijena aviokarata – kaže te dodaje da su u gradu proveli šest dana, s time da je svaki dan bio maksimalno iskorišten.

– Iako bismo rado ostali dulje, u tih nekoliko dana uspjeli smo obići gotovo sve što smo planirali. Uz dobru organizaciju, više nego dovoljno – ističe Preindl koja voli sama organizirati putovanja, pa je tako bilo i ovoga puta.

– Volim sama organizirati putovanja – od karata, smještaja i plana obilaska znamenitosti i atrakcija. Uz malo istraživanja sve se da složiti vrlo jednostavno. Dapače, ovako sam mogla personalizirati putovanje i izvući maksimum iz budžeta – pojašnjava i ističe da su joj društvo na putovanjima pravili članovi obitelji i prijatelji, ukratko "provjerena ekipa". Smještaj im je bio na Times Squareu.

– Lokacija je bila savršena, puno toga nam je bilo na pješačkoj udaljenosti – kaže Ines te dodaje da je složila plan tako da svaki dan obiđu neki dio ovog velikog grada. Otkriva i svoj trik za upoznavanje s New Yorkom.

– Hop-on-hop-off bus uvijek je odlična ideja za početak upoznavanja nekog grada, a služio nam je ta prva dva dana i kao prijevozno sredstvo. Kupili smo Go City pass, to je karta koja omogućuje da odaberete više atrakcija koje, ako ih kupite u paketu, ispadnu puno jeftinije. Tako smo odabrali kombinaciju turističkog autobusa, muzeja MoMa, atrakcije Edge, Rockefeller centar i Friends Experience. Uštedjeli smo oko 100 dolara kupivši tri Go City passa umjesto pojedinačne karte za sve to – otkriva Ines. Dodaje da su tijekom boravka u ovom gradu prošetali i High Lineom, snimili fotografije na Brooklyn Bridgeu, a oduševio ih je i One Summit, DUMBO, Ground Zero... Posebno, u govoru o New Yorku, ističe i još jednu vožnju – onu brodom.

– Poseban je to doživljaj – pogled na Manhattan i Kip slobode iz te perspektive je jako fora. Također, ne propustite popiti piće na nekom od rooftopova – dodaje menadžerica za odnose s javnošću koja posebno opisuje i posjet Muzeju moderne umjetnosti (MoMA-u).

– Imali smo priliku uživo vidjeti neka od najpoznatijih djela – kaže te dodaje:

– Uputili smo se i tramvajem na Roosevelt Island, što je već samo po sebi atrakcija jer tramvaj vozi iznad East Rivera i pruža sjajan pogled na Manhattan. Tamo smo obišli park The Girl Puzzle, posvećen pionirki istraživačkog novinarstva Nellie Bly, borkinji za ženska prava. Park se nalazi uz svjetionik i ima posebnu atmosferu u sumrak – mirno, emotivno i vrlo atraktivno.

Menadžerica za odnose s javnošću uživala je u Americi, a iznenadila se vidjevši da su cijene gotovo identične onima u Zagrebu

Tko god se uputi u New York, obično ne zaobiđe Broadway, a tako je bilo i s ovom ekipom:

– Naravno da se nije mogao zaobići! Gledali smo Moulin Rouge – spektakl u punom smislu riječi, s glazbom, kostimima i energijom koja nas je potpuno očarala – kaže Ines koja je ovaj grad poželjela vidjeti i iz ptičje perspektive. Naime, u New Yorku su jako popularni turistički letovi helikopterom iznad grada, a ovako ona opisuje svoj doživljaj:

– To nam je svima ostala kao jedna od najdražih uspomena s putovanja. Pogled iz zraka na Empire State Building, Central Park i Kip slobode jednostavno oduzima dah. Iskustvo je bilo nevjerojatno, a dodatni bonus – uštedjeli smo gotovo 40 posto jer sam unaprijed pronašla kupon za popust na stranici groupon.com. Svima preporučujem da na vrijeme istraže takve ponude jer stvarno vrijede.

Central Park kultni je dio ovog grada te zelena oaza koju vidimo u gotovo svakome filmu koji je ovdje snimljen. Kod samog spomena ovog mjesta neki odmah pomisle na trčanje ili opušteno čitanje uz kavu za van, a naša ekipa upravo je na ovom mjestu pronašla savršen predah od tempa grada.

– Uživali smo u opuštenoj šetnji kroz park, a poseban doživljaj bio je ručak u legendarnom restoranu Tavern on the Green, poznatom po brojnim filmskim scenama koje su ondje snimljene. Ambijent i atmosfera restorana bila je fenomenalna – s pogledom na park, uz odličnu hranu – kaže Ines te se prisjeća zanimljive anegdote s putovanja.

– Jedan dan odlučili smo otići do Long Islanda u nadi da ćemo obići zabavni park uz obalu, prošetati, popiti kavu, nešto drukčije od užurbanog Manhattana. No kad smo stigli, dočekala nas je potpuno pusta atmosfera – sve je bilo zatvoreno jer nije sezona. Iako smo se u tom trenutku nasmijali vlastitoj naivnosti, bila je to simpatična lekcija o "off season" terminima u Americi. Na kraju smo uživali u šetnji – opisuje te ističe da New York zimi ima svoj šarm i to pogotovo oko blagdana kad je grad okićen te kada su najveće gužve.

– Mi smo išli u veljači i bilo je odlično. Pogodili smo tjedan kada nije bilo pretjerano hladno i nigdje nisu bile gužve i redovi pri ulasku u muzeje i atrakcije. Također, avionske karte i smještaj su povoljniji u veljači – objašnjava te ističe da su Newyorčani vrlo srdačni, uvijek udijele neki kompliment na početku komunikacije, jako pristojni i spremni pomoći.

– Razvesele se kad čuju da smo iz Hrvatske, svi znaju za Dubrovnik i naše sportaše. Nismo imali nijednu neugodnu situaciju – kaže Ines te dodaje da se slaže s mišljenjem mnogih da je New York skup, no postoji i jedan obrat.

– New York je skup, ali i Zagreb, pa smo se iznenadili da su cijene gotovo podjednake. To vam da misliti... Ulaznice za atrakcije su skupe, ali kuponi za popuste su od velike pomoći pa ako si date truda i istražite stranice, imate prilike dosta uštedjeti – zaključuje ova menadžerica za odnose s javnošću.

Inače, Ines s obitelji jako voli putovati i tako stvarati zajedničke uspomene, a pitamo je i gdje je do sada sve bila i što dalje planira.

– I moj posao je vezan za putovanja pa sam imala sreće dosta toga već obići, što privatno, što poslovno, kada je u pitanju Europa. Dubai mi je draga destinacija, fascinira me ta njegova raskoš, kao i Pariz, koji svaki put kad ga posjetim pokaže neko novo lice – kaže ova putoholičarka, a dodaje i da tijekom ljeta planira put u Andaluziju, točnije turu automobilom gdje joj je želja obići nekoliko mjesta te uživati u obiteljskom druženju.