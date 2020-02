Mehun kritizira Doru: 'Znam da ste se potrudili, ali ništa bez BMW-a, Mercedesa i Porshea'

Večeras se u Opatiji održava izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije. Za odlazak na Eurosong bori se 16 izvođača, a svi oni već se nekoliko dana u Opatiji spremaju za nastup. I dok većina njih hvali atmosferu ima i onih koji smatraju da Opatija, a samim time i natjecanje nije ni sjena spektakla koji je nekada bio na Dori. Jedna od njih je i poduzetnica Snježana Mehun koja je na svom Facebooku izrazila nezadovoljstvo noćnim životom u Opatiji. Svima je dala i jedan savjet kako bi manifestacija poput Dore privukla sve više ljudi u grad.

- Dragi moji kolege sa HRT znam da ste se jako potrudili oko našeg Eurosonga/Dore i da je sve super organizirano na najvišem nivou i ne ni ste Vi krivii ....ali dok ne krenu BMW, Mercedesi, Porshei makar i na Rumunjske table i ostale zvijeri prema Opatiji nije to, to, a za njima svi ostali! Ruku na srce nije do Vas, do Opatije je koja je je ubila noćni život. Nama Purgerima nikada nije bio problem provozat se makar na kavu "dole"! - poručila je Mehun s kojom su se složili neki od pratitelja.

Foto: Facebook

'Potpisujem', 'Uvijek iskrena i direktna', nizali su se komentari ispod objave.

Snježana inače u posljednje vrijeme sve više pažnje privlači i svojom vezom s austrijskim poduzetnikom Franzom Schillingerom, a o njihovoj ljubavi nedavno je progovorila i za Ekran Večernjeg lista. -Od početka me podržavao u svemu što radim, isticao i bio ponosan pred svima, svojim poslovnim partnerima, obitelji, objavljivao na svojim društvenim mrežama moje slike potpuno nesebično i ponosno. To me oduševilo. Nije imao potrebu natjecati se sa mnom ni minorizirati me kao osobu koja radi i stvara, a s time sam se, nažalost, sretala u životu, kao i mnoge druge žene - kazala je Snježana.