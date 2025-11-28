Naši Portali
NA METI KRITIKA

Meghan Markle suočava se s ozbiljnim optužbama! Ovo nikako nije smjela napraviti

VL
Autor
Vecernji.hr
28.11.2025.
u 20:47

Vojvotkinja od Sussexa ponovno se našla u središtu pozornosti zbog optužbi da je bez dopuštenja zadržala dizajnersku odjeću korištenu tijekom snimanja za naslovnice uglednih magazina

Meghan Markle ne prestaje puniti medijske stupce, a ovoga puta razlog nije novi poslovni pothvat već ozbiljne optužbe vezane uz njezinu garderobu. Naime, vojvotkinja se našla na meti kritika da "krade" haljine sa setova snimanja, nakon što je u kratkom vremenskom razdoblju dva puta viđena u kreacijama koje je prvotno nosila za potrebe editorijala velikih magazina. Prvi slučaj koji je izazvao sumnju uključuje zelenu haljinu brenda Galvan, model "Ushuaia", vrijednu oko 1500 eura. Meghan je tu kreaciju nosila tijekom fotografiranja za Variety u listopadu 2022. godine, da bi je gledatelji kasnije uočili u istoj haljini na jedno rame u najavi njezinog božićnog specijala za Netflix "With Love, Meghan". Situacija se dodatno potencirala kada je prošlog mjeseca viđena u crno-bijeloj midi haljini modne kuće Chanel tijekom izlaska s princom Harryjem u New Yorku. Riječ je o istoj odjevnoj kombinaciji u kojoj je pozirala za naslovnicu časopisa "The Cut" 2022. godine, što je potaknulo glasine da vojvotkinja prisvaja skupocjene komade bez odobrenja dizajnera ili stilista.

Povodom optužbi glasnogovornik Meghan Markle za Daily Mail je izjavio sljedeće: - Insinuacija da su bilo koji predmeti uzeti bez punog znanja i suglasnosti stilista na setu ili njihovih timova nije samo kategorički lažna, već i vrlo klevetnička. Svi predmeti koji su zadržani, učinjeni su potpuno transparentno i u skladu s ugovornim aranžmanima - poručio je. Neki izvori bliski industriji zabave također su stali su u obranu Vojvotkinje od Sussexa, tvrdeći da je u svijetu slavnih osoba uobičajena praksa zadržati određene predmete s fotografiranja. Jedan od razloga za takvu praksu navodno je i sigurnosni aspekt, odnosno sprječavanje da se odjeća koju su nosile zvijezde kasnije nađe u preprodaji ili na neovlaštenim aukcijama po vrtoglavim cijenama, što je bio čest slučaj s odjećom članova kraljevske obitelji u prošlosti.

Međutim, cijela priča vratila je svjetla reflektora na izjave novinarke Vanity Faira, Vanesse Grigoriadis, koja je prošle godine u podcastu "Heretics" iznijela tvrdnju da je Meghan imala naviku uzimati "puno stvari" sa snimanja, što iznenađuje s obzirom na njezino bogatstvo. -  Šokantno je čuti ovakve navodne priče, to što netko tko živi u vili vrijednoj preko 15 milijuna dolara u Montecitu, tko je upravo sklopio poslove vrijedne 100 milijuna dolara, dovoljno mari da ponese kući nakit i odjeću s fotografiranja koju si očito može priuštiti - kazala je novinarka. Ulje na vatru dolio je i stilist koji je surađivao s kraljevskom obitelji, izjavivši kako je prilično jasno da je Meghan jednostavno željela haljinu i zadržala je, pretpostavljajući da za nju nije platila.

Meghan Markle objavila nikad viđene fotografije svoje kćeri Lilibet koja slavi rođendan
Zanimljivo, kraljevski protokol strogo zabranjuje primanje besplatne odjeće članovima kraljevske obitelji, zbog čega je kralj Charles svojevremeno pokrivao troškove Meghanine garderobe za službene angažmane. Međutim,  kao privatna građanka u Americi, Meghan posluje prema drugačijim pravilima showbusinessa. Ove tvrdnje dolaze u trenutku kada su financije vojvotkinje sve češća tema javnih rasprava, posebno nakon završetka nekih unosnih medijskih ugovora. 
showbiz kraljevska obitelj optužbe odjeća haljine Meghan Markle

