Meghan i Harry spremaju se za novu veliku promjenu: Sele se iz imanja u Montecitu

Princ Harry (38) i njegova supruga Meghan Markle (41) namjeravaju napustiti svoje veliko imanje u Montecitu, u Kaliforniji, a čini se kako im je želja sada biti bliže gradu Los Angelesu jer traže nešto u Malibuu. New York Post piše kako im je želja biti bliže LA-ju kako bi Meghan imala više poslovnih prilika, a već su i razgledali par kuća u gradu na plaži koje bi im možda odgovarale.

- Ne zna se hoće li prodati kuću u Montecitu ili će samo kupiti još jedno imanje u Malibuu - rekao je izvor za medije. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa s njihovo dvoje djece Archiejem i Lilibet Dianom od 2020. godine žive u velikoj vili u Montecitu s 10 spavaćih soba, vrijednoj 14 milijuna dolara. Predstavnici bračnog para odbili su komentirati ove medijske navode, ali bliski izvori govore da će kuću u Montecitu zadržati.

A sve dolazi nakon što su nedavno u javnost izašle informacije kako se princ Harry želi vratiti u Afriku zbog snimanja novog Netflixovog dokumentarca, no njegova supruga ne dijeli te želje. Ona namjerava raskinuti zajedničke poslovne suradnje te se želi okušati u samostalnim projektima i poslovima. Naravno, svi nagađaju kako to znači da se namjerava vratiti glumi koja joj je itekako dobro išla prije nego li ju je kraljevska obitelj natjerala da prekine svoje angažmane. Podsjetimo, te 2017. godine, godinu nakon što je upoznala princa Harryja, snimala je 7. sezonu popularne serije "Suits" u kojoj je utjelovila mladu pravnicu, kasnije i odvjetnicu, Rachel Zane. 7. sezonu snimila je do kraja, a završila je vjenčanjem njezinog lika s Mikeom Rossom, glavnim likom kojeg je glumio Patrick J. Adams. Zanimljivo, njihovo vjenčanje emitiralo se 2018. godine samo nekoliko tjedana prije njezinog pravog vjenčanja s princom Harryjem 19. svibnja 2018. godine.

Njezin lik Rachel zavoljeli su fanovi serije koji su bili itekako razočarani što se nije vratila posljednje dvije sezone, 8. i 9., a zbog svega toga sada se šuška kako je Meghan Markle spremna za nove glumačke prilike u Hollywoodu.

