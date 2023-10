Meghan i dalje zarađuje od svoje uloge u popularnoj seriji, a otkriveno je i koliko

Meghan Markle (42), vojvotkinja od Sussexa, bivša je američka glumica i supruga princa Harryja (39), vojvode od Sussexa. A upravo zbog braka s njim morala je odustati od svoje karijere glumice koja je u tom trenutku išla velikom uzlaznom putanjom nakon uloge u seriji "Suits" (Face) u kojoj je utjelovila mladu pravnicu, kasnije i odvjetnicu, Rachel Zane.

Te 2017. godine, godinu nakon što je upoznala princa Harryja, snimala je 7. sezonu popularne serije, a tu je sezonu snimila do kraja. Sezona je završila vjenčanjem njezinog lika s Mikeom Rossom, glavnim likom kojeg je glumio Patrick J. Adams. Zanimljivo, njihovo vjenčanje emitiralo se 2018. godine samo nekoliko tjedana prije njezinog pravog vjenčanja s princom Harryjem 19. svibnja 2018. godine. Njezin lik Rachel zavoljeli su fanovi serije koji su bili itekako razočarani što se nije vratila posljednje dvije sezone.

U toj je seriji Meghan snimila više od 100 epizoda, a britanski medij The Mirror otkrio je da je zarađivala oko 43.000 eura po epizodi ili gotovo 400.000 eura godišnje. A iako je prestala sa snimanjem, ona i danas zarađuje od te uloge pa se tako doznalo kako prema ugovoru ona (kao i drugi glumci) dobiva tantijeme svaki put kada se bilo gdje u SAD-u ili na Peacocku prikaže serija. Magazin Marie Claire tvrdi kako će Meghan dobiti tantijeme i od Netflixa gdje se serija također prikazuje.

Spomenuti britanski medij piše također kako su njezini tantijemi pomogli kada su ona i Harry kupovali svoj luksuzni dom u Montecitu vrijedan više od 15 milijuna dolara 2020. godine.

Prije uloge Rachel, većina njezinih uloga bile su bez teksta ili s pokojom rečenicom, a najzvučniji naslov na popisu je film "Hvala ti za ljubav" s Robertom Pattisonom u naslovnoj ulozi gdje se nakratko pojavljuje kao konobarica.

Harry je u svojoj kontroverznoj knjizi "Rezerva", objavljenoj u siječnju 2023. napisao da se Palača miješala u snimanje serije te da je za Meghan "to bilo vrlo teško jer je voljela tu seriju, lik koji je igrala, kolege glumce i cijelu postavu - voljela je Kanadu".

Autor serije Aaron Korsh rekao je da se britanska kraljevska obitelj povremeno znala umiješati u dijelove popularne serije u kojima je glumila vojvotkinja od Sussexa. Govoreći za Hollywood Reporter, Korsh se prisjeća da je Meghan, koja je glumila pripravnicu Rachel Zane, navodno bilo zabranjeno izgovoriti riječ "gluparija",kao što je bilo predviđeno u scenariju.

"Kraljevska obitelj nije htjela da ona tu riječ izgovori", rekao je televizijski producent. Po njegovim riječima, "u nekoliko navrata nismo mogli napraviti ono što smo zamislili s njezinim likom i to je bilo pomalo frustrirajuće", ispričao je.

"Reći ću, mislim da je Harry to i napisao u svojoj knjizi, jer sam čuo ljude kako govore da se kraljevska obitelj miješala u neke stvari. Ne previše, ali u nekoliko navrata kada smo htjeli nešto učiniti, nismo mogli. Bilo je to malo frustrirajuće", rekao je Korsh. Na pitanje kako je kraljevska obitelj došla do scenarija, odgovorio je da ne zna.

