Nikolina Pišek prisjetila se kako je dobila svoju ljubimicu Eli: 'Htjeli su je utopiti

Voditeljica Nikolina Pišek (47) podijelila je s pratiteljima priču iza njezine ljubimice, psa Eli. Naime, nju je pronašla kao promrzlo štene u Pačiru, naselju u Srbiji.

- Moj pas Eli. Nije toliko često sa mnom jer putuje svijetom više i češće od mame. Tko bi rekao da će od jednog promrzlog šteneta veličine dlana nađenog jednog hladnog dana u veljači na obali Pačir banje prije 8 godina nastati ovakva ljepotica? - napisala je voditeljica pa nastavila: - Htjeli su je utopiti, a ona danas ima britansku putovnicu i zove se Elizabeth Taylor. Zato što je nađena na dan kada se rodila crnokosa ljepotica magičnih očiju. Kakve ima i Eli. Izrasla je u i dalje plahu pametnu psicu koja se boji muškaraca sa nekim predmetom u ruci. Tko zna što je urezano u njezinu memoriju.

- Ono sto želim reci - nečije malo nekom može promijeniti cijeli svijet. Ne budite sebični sa svojom ljubavi - zaključila je objavu voditeljica.

Uz objavu podijelila je i nekoliko zajedničkih fotografija.

"Divna je", "Djela govore više od riječi", "Bravo", pisali su joj pratitelji.

Podsjetimo, voditeljica je nedavno proživjela pravu dramu na cesti. Isprva je napisala kako je često upozoravaju da ne iznosi javno konfliktne situacije u kojima se nađe, no odlučila je ispričati jednu.

Naime, Nikolina se sa svojim automobilom kratko zaustavila pred poštom kako bi joj prijateljica dobacila paket, a istaknula je i da nije bila jedina u tom trenutku koja se tu zaustavila. No, očito se zamjerila gospođi koja se zaustavila u traci pored nje i počela vikati na nju.

- Draga gospođa stane točno pored mene, blokira promet i počinje mi docirati, da ne mogu doći iz Beograda i mahati i ovdje pištoljem kao tamo?! Ja gledam uokolo, da shvatim obraća li se meni. Na to ona upire prstom i inzistira: 'Tebi! Znam tko si ti!' - napisala je Pišek u objavi i dodala da je gospođu nakon toga pitala je li ona komunalni redar.

- Na to ona uzvraća: 'Što tebe briga tko sam ja?'. Ja odgovaram: 'Ne pričam s osobama koje mi se ne predstave'. Kreće prometna gužva jer je gospođa u naletu pravdoljubivog bijesa blokirala promet, napravila zastoj, ljudi trube i negoduju. Ja shvaćam da pristojno ne mogu prekinuti agoniju, jer je hijena nanjušila plijen, i gospođu pošaljem u mjesto na kojem sunce ne sije. Nikad. No, to nije kraj - poručila je Pišek.

No, to nije bio kraj jer je sutradan dobila i poruku u kojoj je bila fotografija automobila koji je iste boje i marke kao i njezin, u istoj ulici i strane registracije, ali nije bio njezin. A bio je i papir ostavljen ispod brisača, a osoba koja joj je poslala fotografiju upitala ju je je li papir namijenjen možda njoj.

A na papiru koji je bio zataknut pod brisače stajala je nepristojna poruka.

- Kom češ ti pi*karat i **** mater? Odgojena si ko zadnja uličarka šugo jadna, go*no na go*vno - stajalo je na papiru.

- Sirota gospođa. Ni auto nije u stanju pogoditi. Da ne govorim o gramatici. O pravopisu. Zamišljam je kak se šulja ulicom pod okriljem mraka i slavodobitno stavlja poruku sretna postignutim. Na pogrešan auto. Koja metafora promašena života.. I još se potrudi strelicom ukazati na ptičji nered na staklu. Pogrešnom staklu - napisala je Pišek i naposljetku zaključila da gospođi želi sreću u životu i da 'shvati da samohrane majke nisu žrtve'. Jesu ranjene. Ali žrtve nisu. Lavice su. I stoga nemojte nikada, ali baš nikada, podcijeniti ranjenu samohranu majku. Nikada. Samo kažem - zaključila je Nikolina.

