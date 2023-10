Priča koja je dirnula Hrvatsku dobila je nastavak: Luka Vidović razveselio je Lorenza i njegove prijatelje

Inspirativna priča 11- godišnjeg dječaka Lorenza iz Kruševice pored Slavonskog Broda ovog je ljeta zainteresirala i iluzionista Luku Vidovića. I sam veliki ljubitelj životinja, Luka se obratio majci Lorenza i ravnateljici Osnovne škole „Josip Kozarac“ kako bi iznenadio dječaka koji je svojom brigom za stradalu rodu, nakon velikog srpanjskog nevremena, dirnuo mnoge. Primjer je ovo djeteta koje je razvilo empatiju i svoju je energiju usmjerilo na dobro djelo koje može biti primjer djeci diljem Hrvatske.

“Kad sam vidio prilog o Lorenzu na RTL televiziji htio sam njemu i kolegama iz škole prirediti iznenađenje i pokloniti im predstavu, a kako bi im pokazao da se doba djela primjećuju!” - govori Luka Vidović i dodaje: “Brzo sam stupio u kontakt sa školom te majkom dječaka i dogovorili smo predstavu “Četiri čarobne riječi” koja djeci pokazuju pravi izbor!”

U moru loših vijesti posljednjih godina iz hrvatskih škola, ova je jedno svjetlo prema boljim danima. Svi mališani u Osnovnoj školi “Josip Kozarac” iz Slavonskog Šamca uživali su u jednosatnoj predstavi „Četiri čarobne riječi“ te još jednom pljeskom nagradili školskog kolegu Lorenza.

“Hvala Luki na iznenađenju. Ja sam samo napravio ono sto bi i svatko od nas. U onom groznom nevremenu drago mi je sam s roditeljima i prijateljima spasio rodu!” – rekao je Lorezno. Predstava „Četiri čarobne riječi“ ima nekoliko vrlo snažnih pozitivnih utjecaja na djecu i mlade. Utječe na smanjenje vršnjačkog nasilja. Manjak uvažavanja različitosti među djecom jedan je od glavnih uzroka vršnjačkog nasilja. Predstava je potpuno interaktivna, što znači da su djeca aktivni sudionici tijekom cijele predstave.

VEZANI ČLANCI

Zajedničkim sudjelovanjem u predstavi djeca gube pojam o različitosti. Uz to, svojim vedrim načinom, koji je prema svima isti, Luka pokazuje da mu rad sa svima predstavlja jednako zadovoljstvo bez obzira na spol, boju kože, nacionalnost, izgled, socijalni status i zdravstveno stanje. S obzirom na to da djeca Luku obožavaju i doživljavaju kao uzora, poistovjećuju se s njim i uslijed toga kopiraju njegov pozitivan model međusobnog uvažavanja različitosti, čime dolazi do smanjenja vršnjačkog nasilja.

Predstava ima vrlo važnu psihološku komponentu, a to je jačanje dječjeg samopouzdanja i građenje pozitivne slike o samima sebi. Djeca su u Slavonskom Šamcu svojevoljno sudjelovala tijekom predstave pomaganjem u izvođenju trikova.

VIDEO Naša proslavljena skijašica Janica Kostelić rodila je drugo dijete