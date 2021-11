Među Bondovim je djevojkama bilo i oskarovki pa čak i jedna Hrvatica

Od svoga prvog pojavljivanja 1962. u filmu “Dr. No” James Bond postao je jedan od najomiljenijih likova pop-kulture, a bitan dio njegove karizme donijele su i Bond djevojke, ljepotice koje bi 007 zavodio u svakome filmskom nastavku. Uobičajeno bi te ljepotice gledali u samo jednom nastavku, a izuzetak su Sylvia Trench (Eunice Gayson), koja se pojavljuje u prva dva nastavka, “Dr. No” i “Iz Rusije s ljubavlju”, te dr. Madeleine Swann (Léa Seydoux), koju možemo vidjeti u posljednja dva nastavka, “Spectre” i “Za smrt nema vremena”. Valja izdvojiti i Maud Adams, koja se pojavila u dva Bondova filma, ali u dvije različite uloge – glumila je Andreu Anders u “Čovjeku sa zlatnim pištoljem” i Octopussy u istoimenom filmu.

Bondove djevojke pojavljivale su i u romanima Iana Fleminga i u pravilu su to bile zgodne djevojke u dvadesetim godinama, a često su imale i zanimljiva imena poput Pussy Galore, čije bismo ime mogli prevesti kao “mačkica u izobilju”. Ono što je bilo tada neuobičajeno jest i da su imale i zavidne karijere, često u pravu ili obavještajnoj službi.

Prvu Bondovu djevojku Sylviju Trench vidimo odmah na početku “Dr. Noa” dok se predstavlja agentu 007 riječima: “Trench. Sylvia Trench”, a on odgovara: “Bond. James Bond”, što je poslije postao njegov zaštitni znak. No, svima je iz tog filma u pamćenju najviše ostala jedna druga djevojka. Kada je Ursula Andress u ulozi Honey Ryder izašla na obalu Karipskog mora odjevena u bijeli bikini i s nožem za pojasom, odmah je oduševila filmske fanove i postala jedna od najomiljenijih Bondovih djevojaka svih vremena.

No, ono što mnogi ne znaju jest da glas koji čujemo u filmu nije Ursulin. Naime, švicarska glumica govorila je engleski s preteškim naglaskom pa je u montaži njezin glas zamijenjen glasom Nikki van der Zyl, njemačke glumice koja je živjela u Londonu, a specijalizirala se za sinkronizacije. Nikki je u “Dr. Nou” sinkronizirala i glas Sylvije Trench, a možemo je čuti u još sedam Bondovih filmova.

Honor Blackman glumila je Pussy Galore u “Goldfingeru” i sa svojih 38 godina najstarija je Bondova djevojka, a nakon Ursule Andress i druga najomiljenija. U filmu vodi avijatičarsku cirkusku trupu djevojaka koje pomažu Goldfingeru u pljački zlata. Premda je na početku zarobila Bonda, na kraju i Pussy pada na njegov šarm. No, Pussy je zamalo pala u ruke cenzora jer je malo nedostajalo da se film zabrani zbog njezina nepristojnog imena. Jedna od djevojaka u “Goldfingeru” je i Shirley Eaton u ulozi Jill Masterson. Svi pamtimo scenu kada se Bond probudi pokraj nje mrtve – ubijena je tako što je od glave do pete obojena u zlato. Tada se stvorila i urbana legenda kako je i glumica umrla na snimanju iz istog razloga, no to naravno nije bila istina. Možete samo i zamisliti kako bi se ta lažna vijest tada proširila da je bilo interneta i društvenih mreža!

George Lazenby ostat će upamćen po tome što je glumio Bonda u jednom jedinom filmu – “U službi Njezina Veličanstva” iz 1969. godine. Premda su film tada kritizirali, danas ga smatraju jednim od najboljih filmova u franšizi, a tome je doprinijela i Diana Rigg, koja je glumila Bondovu djevojku, groficu Teresu di Vicenzo. Rigg će ostati upamćena i po tome što je njezina Teresa postala jedina gospođa Bond. Nažalost, odmah nakon vjenčanja je i ubijena. Glasine sa snimanja govorile su kako se Lazenby i Rigg nisu baš podnosili, pa se ona zbog toga prije scena ljubljenja navodno znala dobro najesti luka.

Sedamdesete su donijele nove Bondove djevojke, a posebno valja izdvojiti Jane Seymour kao Solitaire u “Živi i pusti umrijeti” 1973. i Britt Ekland u “Čovjeku sa zlatnim pištoljem” 1974. godine. Ekland je tada bila velika zvijezda zahvaljujući glazbenoj i filmskoj karijeri i braku s Peterom Sellersom. Kada se pojavila u Bondovu filmu, bila je vjerojatno najpoznatija glumica u ulozi Bondove djevojke.

Još je jedna glumačka i glazbena zvijezda glumila Bondovu djevojku – karizmatična Grace Jones u filmu “Pogled na ubojstvo” iz 1985. godine. Premda je na početku filma bila ljubavnica glavnog negativca kojeg je igrao Christopher Walken, poslije promijeni stranu i postane Bondova suradnica. Nažalost, i ona je stradala. Inače, Jones se navodno trebala vratiti u cameo ulozi u filmu “Nema vremena za smrt” te je čak i bila na setu filma, ali ubrzo je odustala.

Dolaskom Piercea Brosnana u franšizu 1995. zaredale su se i poznate djevojke u ulozi njegove ljubavnice.

Famke Jansen gledali smo u “Goldeneyeu”, Michelle Yeoh i Teri Hatcher u “Sutra nikad ne umire”, Denise Richards i Sophie Marceau u “Svijet nije dovoljan” te Halle Berry i Rosamund Pike u “Umri drugi dan”. Halle Berry još je jedna od glumica koje su ušle u povijest jer je u Bondu glumila samo godinu dana nakon što je osvojila Oscar za ulogu u filmu “Bal čudovišta”. Time je postala prva glumica koja se može pohvaliti da ima najprestižniju filmsku nagradu te da je glumila i Bondovu djevojku. Berry u filmu rekreira slavnu scenu s Ursulom Andress te izlazi iz mora u bikiniju, naravno ovog puta modernijem i oskudnijem.

Daniel Craig postao je Bond 2006. godine u filmu “Casino Royale”, a djevojka mu je u tom filmu bila Vesper Lynd (Eva Green). Ona bi mogla ući u izbor najkompleksnije djevojke koja se pojavila u Bondovim filmovima jer je puna tajni. Vrlo se lako moglo dogoditi da se francuska glumica ne pojavi u filmu koji ju je proslavio. Kada su je pozvali na casting, zamalo se nije pojavila smatrajući kako to nije za nju. Sve se promijenilo kada je pročitala scenarij i shvatila koliko “mesa” ima njezina Vesper. Film “Casino Royale” nama će posebno ostati u sjećanju jer se u njemu ulozi Bondove djevojke pojavila i Hrvatica Ivana Miličević, koja je posljednje desetljeće u Hollywoodu napravila impresivnu karijeru glumeći u brojnim filmovima i serijama.

Léa Seydoux glumila je u posljednja dva filma, ali pozornost je u posljednjem dijelu ipak ukrala kubanska glumica Ana De Armas kao Paloma, djevojka koja se dosad pokazala kao najjača nemilice tamaneći protivnike. “Paloma je stvarno kompletan lik”, rekla je De Armas. “Ona je nešto drugo, nešto što nismo vidjeli u drugim Bond djevojkama u prethodnim filmovima. Jako je zabavna – vrlo aktivna, vrlo opasna”, dodala je De Armas.

“Za smrt nema vremena” posljednji je u nizu filmova o tajnom agentu 007 s Danielom Craigom u glavnoj ulozi. Svijet je već počeo šuškati tko će ga zamijeniti i postati novi agent Njezina Veličanstva s dozvolom za ubojstvo. Neki su počeli spominjati kako bi se moglo dogoditi da odsad u ovoj ulozi gledamo ženu. Bilo bi zanimljivo vidjeti tko bi se mogao naći u ulozi “Bond momka”.

