'Masterchefovu' humanitarnu večeru treba pohvaliti i zbog ideje i zbog toga što su kandidati pripremili 195 tanjura

Sam u kući 2 // RTL - tri ruže

Da se upornost isplati (ali treba naglasiti da to vrijedi samo ponekad i nikako ne u slučaju “Zabranjene ljubavi” i “Krim tima”) pokazuje RTL-ovo emitiranje filma “Sam u kući”. Sada se već može reći - božićnog klasika - koji je u televizijskom smislu postao sinonim za blagdane. I dok su se u početku mnogi izrugivali jednoj te istoj programskoj shemi koja se ponavljala iz godine u godinu, danas se nedjelje u prosincu ne mogu zamisliti bez večernje doze Kevina McCallistera. Tako je prošlog vikenda emitiran drugi dio, onaj kojemu je mjesto radnje u New Yorku, dok je prvi, prema mišljenju većine i najbolji dio, najavljen za sam Badnjak. I tako se nastavlja priča kako je jedan film postao dio tradicije, a najzanimljivije je da mu se jednako vesele sve generacije, od onih starijih do onih koji se nisu još ni rodili kada je snimljen.

Moderna vremena // HRT1 - dvije ruže

S druge strane, nešto sasvim novo i drugačije može se ovih dana pogledati na HRT-u. Od početka prosinca srijedom se na Prvom programu emitira, naime, dokumentarni serijal “Moderna vremena” koji je ugodno iznenadio i sadržajem i izvedbom. Riječ je, naime, o serijalu koji kroz sedam epizoda prikazuje razvoj hrvatskog dizajna u razdoblju od 1950. do 2023. godine, a iza ove neobične ideje stoje Dubravko Merlić kao autor i producent serijala te njegov sin Matej Merlić i koscenaristica Matea Milić. Neobične ideje, jer na prvu osoba može pomislili može li takva tema držati cijeli serijal. Ali već prve epizode pokazuju da itekako može. - Matej i ja veliki smo zaljubljenici u namještaj iz druge polovice prošloga stoljeća te smo tijekom godina skupili zanimljivu zbirku namještaja iz hrvatske i svjetske dizajnerske baštine. Iznenadilo nas je kolika je zapravo nebriga prema velikom naslijeđu koje su nam ostavili ljudi poput Bernardija, Planinšeka, Petričevića ili Blaženke Kučinac - izjavio je o seriji Dubravko Merlić koji je ujedno i domaćin u čijem se studiju izmjenjuju stručni sugovornici, kustosi i povjesničari umjetnosti. I to se u emisiji osjeti, koliko je onima koji su je radili tema bliska i zanimljiva jer samo u tom slučaju je se može ovako dobro prenijeti gledateljima, čak i ako ona nije toliko poznata širokoj publici.

Masterchef // NOVA TV - jedna ruža

Kako bi se zadržala pažnja gledatelja, potrebno je ubaciti nešto novo čak i u stare, dobro poznate formate. Tako treba pohvaliti potez Nove TV koja je u sklopu “Masterchefa” organizirala humanitarnu večeru za Hrabri telefon. S jedne strane odlična ideja, posebice u ovo predblagdansko razdoblje, a s druge strane i odličan kulinarski izazov s obzirom na to da su kandidati podijeljeni u dva tima morali napraviti čak 195 tanjura. Treba ovdje dodati da su se u humanitarnu akciju svojim pozivima mogli uključiti i gledatelji, što je dodatan plus i još jedan korak naprijed koji Nova TV radi u podizanju razine interaktivnosti i komunikacije s gledateljima.

Najluđi radio show // HTV 3 - dvije ruže

Još jedno odlično izdanje emisije “Posebni dodaci” ovog je vikenda bilo posvećeno slavnom američkom redatelju, scenaristu i producentu Robertu Altmanu. Uz poznati film “Igrač” iz 1992. godine prikazan je i “Najluđi radio show”, posljednji uradak ovog filmskog velikana koji govori o problemu u kojemu se našla ekipa popularne glazbene radijske emisije dobivši novog vlasnika koji je kani ukinuti. Izvrsna glumačka ekipa koju čine imena poput Woodyja Harrelsona, Meryl Streep i Tommy Leeja Jonesa, odlična radnja i legendarni redatelj uistinu su dovoljan razlog za okrenuti na “treći”. Pa iako za to često i nema baš dovoljno motiva, subota navečer je itekako dobrodošla iznimka.

