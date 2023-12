Marija Šerifović pokazala kako uživa u Los Angelesu u šetnji sa sinčićem

Pjevačica Marija Šerifović trenutačno se nalazi u Los Angelesu. Tamo je rođen njen sin Mario, a sada je pokazala kako je izgledala jedna njihova šetnja. Šerifović je snimila video na kojem se vidi da su u tom sunčanom američkom gradu, u jednom prekrasnom kvartu gdje je sve puno zelenila. Uz sliku je dodala i emotikon srca, te da M&M bombona. Jedan od njih, crveni je ljut, dok se drugi odmara.

Pjevačica Marija Šerifović postala je majka i kako je ispričala za Blic, svog sina, kojem je dala ime Mario, dobila je uz pomoć surogat majke. - Velika želja da imam dijete me vodila kroz taj vrlo kompleksan i zahtjevan proces. Iako sam u više navrata pokušavala sama iznijeti trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila, nisam to uspjela. Tako da se surogat pokazao kao, zapravo, jedina opcija za mene. Zaista ne želim javno objašnjavati medicinske razloge za to, ali surogat majčinstvo je konačno bio moj jedini izbor - ispričala je pjevačica u razgovoru za Blic.

Marija se s majkom Vericom sada nalazi u Los Angelesu, a uskoro će se sa sinom vratiti u Beograd. Nakon što je na Instagramu potvrdila vijest da joj se rodio sin Marija se zahvalila svojim prijateljima što su zadnjih mjeseci čuvali tajnu kako će postati mama.

- Malo sam ostala bez teksta... Po prvi put u životu! Hvala vam što dijelite radost sa mnom! Vidim da ste svi šokirani, zatečeni i u nevjerici... To dokazuje samo jedno: Imam prijatelje zlata vrijedne! Hvala što ste tu od prvog dana. Hvala što ste podržali svaku moju odluku. Hvala što ste me gurali naprijed onda kada sam i sama na trenutak zastala. Hvala što ste ovu tajnu čuvali! Ovo vam neću zaboraviti nikada! Puno puta sam rekla, ali ću ponoviti sada... Ispod mojih krila će za vas uvijek biti mjesta dokle god hodam, stojim i postojim je sve moje vaše! A sada idem napraviti mlijeko - napisala je Marija na Instagramu.

U razgovoru za isti medij pjevačica je otkrila i kako se odlučila sinu dati ime Mario.

- Moram biti iskrena. Ime koje je mom srcu bilo najdraže je Maks. Također, dvoumila sam se i između imena Luka i Matija. Ipak, željela sam sačekati da ga vidim, i da mu u prvih 24 sata života dam ime... Za ime Mario sam se nekako odlučila i zbog simbolike - od latinske riječi „mare“ – što znači more, zatim latinskog „marem“ - što znači muško i glava obitelji... Kažu da se čak povremeno i ime Marija uzima kao korijen imena Mario - objasnila je pjevačica.

Ispričala je i kako zbog ugovora o privatnosti ne smije otkrivati identitet oca svog sina te je ona u sve dokumente upisana kao jedini roditelj svog sina. - Zbog ugovora o privatnosti ne mogu s vama dijeliti sve informacije, ali ono što mogu reći je da će Mario, kada dođe vrijeme, o tome znati sve. Ja sam njegova biološka majka i u dokumentima sam upisana kao jedini roditelj. I u genetskom, i u administrativnom i u svakom drugom smislu ja sam Marijeva majka, svaki njegov mali atom koji dolazi iz majčinog DNK je moj - kaže Marija.

