Mary May u Močvari dokazala da je nova zvijezda kantautorske scene

Zagrebački klub Močvara sinoć je svjedočio rađanju nove zvijezde domaće kantautorske scene jer svoj prvi veliki samostalni koncert održala je Mary May, autorica jednog od najboljih prošlogodišnjih albuma na domaćoj sceni "Things You Can't Put Your Finger On".

Mary se glazbom počela baviti tek prije dvije godine, a lani je u travnju izdala prvi singl "Softest Tune", koji je odmah izazvao pozornost glazbene kritike. Na sinoćnjem koncertu pratio je sjajni jazz trio - Luka Čapeta na gitari, Marin Živković na saksofonu i Borko Rupena na bubnjevima. Oni koji su čuli njen album mogli su primijetiti kako je ekipa majstorski prearanžirala pjesme u novo ruho, te da su očigledno uživali u svakoj izvedbi. Jedina zamjerka ide ton majstoru koji je slobodno mogao pojačati zvuk, pa se ne bi događala situacija da je ponekad žamor bio jači od glazbe.

Ovu svojevrsnu žensku intimnu večer dodatno su začinile i mlada kantautorica Nina Bajsić i violinistica i pjevačica Jasmina Bojić, koje su nastupile prije Mary, ali se i vratile na kraju koncerta, te sa zvijezdom večeri otpjevale još jednu pjesmu. S nestrpljenjem očekujemo novi koncert Mary May. Kako je krenula, smiješe joj se puno veće, internaciolne pozornice.