Mary May besprijekornim koncertnim albumom uvrstila se u svjetsku klasu

Mary May jedna je od najboljih mlađih domaćih autorica i pjevačica, pa nije čudno da je skupa s radnom ekipom svoj odličan debitantski album nadogradila koncertnom verzijom "Things You Can't Put Your Finger On / Live", snimljenom u zagrebačkoj 1. gimnaziji krajem 2019. Popratni materijal objašnjava; "Live album donosi proširenu verziju hvaljenog prvijenca "Things You Can`t Put Your Finger On" snimljenog uživo iz jednog pokušaja, prenoseći energiju benda direktno u audiozapis, s bendom u sastavu Luka Čapeta na gitari, Borko Rupena na bubnjevima, Marko Ferlan na kontrabasu i Marin Živković na saksofonu.

Koncertna revizija prvijenca "Things You Can`t Put Your Finger On" pokazuje koliko se na pozornici može nadograditi predložak ako ste ovako sposobni, nisu objavljene sve pjesme s prvijenca, ali su među njih deset i stariji singlovi "Save Your Prayers" i "Song For Eunice". Mary May zadnji sam put gledao uživo u Tvornici kulture kad je bila predgrupa sjajnoj Australki Courtney Barnett, a već taj podatak pojašnjava da je riječ o autorici i pjevačici koja skupa sa sjajnim bendom djeluje impresivno i pored renomiranih svjetskih glazbenika.

Dojmljivi nastupi i sviračka postava najbitniji su razlog da su prvijenac "Things You Can`t Put Your Finger On" ponudili u obliku koji profitira od izravne veze s publikom i koncertnog ugođaja, a nudi još bogatiju, opušteniju i razrađenu svirku i pjevačke bravure. Otprilike kao da bend Toma Waitsa ima ženski vokal - čas nalik Joni Mitchell, tu i tamo Patti Smith ili Chrissie Hynde, Ninu Simone ne mora se niti spominjati - sjajna Mary May okružena je sviračkom postavom koja zna kako treba zvučati pakleni voodoo blues/jazz, improvizacije i razoružavajuće balade, a međuigra saksofona i sjajnog Luke Čapete na gitari doziva u sjećanje Waitsova gitarista Marca Ribota.

Album je snimljen krajem prošle godine kad su organizirali trodnevni session, a zadnji dan održali koncert zabilježen bez naknadnih nadosnimavanja. Ne manje važno, album objavljuje butik diskografska kuća Pass The Hat Records, predvodnika izdavanja "one take" albuma snimljenih u jednom potezu. Nakon Reel Problemsa i Duetta Chapetlewsky koncertni album Mary May treći je u nizu. Najbolja vijest za diskofile je da dolazi u obliku dvostrukog vinila, na 33 i 45 okretaja, tiskanog u prestižnoj njemačkoj "tvrđavi vinila", tvornici Pallas, istoj onoj u kojoj su napravljena sva hvaljena reizdanja Beatlesa i Led Zeppelina, u kojoj se čeka na red po nekoliko mjeseci i u kojoj još nitko od "domaćih" nije proizvodio ploče.

Ovaj podatak nije tek uzgred, jer pokazuje s kolikom je pažnjom ekipa s Mary May prionula poslu opremanja koncertnog materijala, pri čemu je dvostruki vinil savršeno tiskan i bešuman. Stoga, iako ga možete poslušati na Bandcampu i svim servisima (Deezer, Spotify, Tidal), preporučljivo je nabaviti dvostruki vinil Pass The Hat Recordsa, etikete čiji voditelji Krešimir Katušić i Petar Milić imaju detaljnu popratnu filozofiju kakvu glazbu snimati i objavljivati te poštuju visoke standarde proizvodnje superiornih vinila. Ekipu koja je radila na koncertnom albumu Mary May pored njih dvojice čine tonski snimatelj Hrvoje Nikšić iz Kramasonik studija, miks i mastering napravio je Luka Čaba iz Soundbrick studija, a glazbenu produkciju potpisuju Luka Čapeta i Petar Milić.