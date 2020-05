Nakon što ga je prijavila za obiteljsko nasilje, Dujmićeva supruga ostavila je znakovitu poruku

Snježana Dujmić lani je supruga Rajka drugi put prijavila za obiteljsko nasilje, a glazbenik je završio u pritvoru. Sudsko ročište odgođeno je zbog epidemije koronavirusa, a Snježana je danas na Facebooku napisala znakovitu poruku.

- Najjače čovjekovo oružje jest praštanje. Oprostiti znači ne biti naivan, ne dati se prevariti i zavesti od Zloga. Znači biti jak i odrastao, zreo čovjek i – pobijediti svako zlo - napisala je Dujmić uz zajedničku fotografiju sa suprugom.

Foto: Facebook

Snježana i dalje boravi u Gorskom kotaru, dok je Rajko u Zagrebu. Inače, Dujmićeva supruga je početkom godine za RTL Exkluziv kazala kako joj Rajko jako nedostaje.

- Naravno da mi fali Rajko ali čujemo se sto puta dnevno, neki dan sam ga tako špotala jer 15 dana nije oprao kosu i nije se obrijao, on koji je kosu prao svaki dan. Kaže da mu teško pada zatvorenost. On nije vuk samotnjak, ali može biti sam, bolji od mene to prihvati i odradi.- rekla je Snježana.

Rekla je i kako je Rajku oprostila za njegovo ponašanje prema njoj. - Vidjet ćemo što će biti. Rajko nije nasilnik i mnogi kažu da me je stalno tukao. Ne, ne! To je uvreda meni. Zar mislite da bih živjela s čovjekom koji me mlati - kazala je Snježana Dujmić.