Postanite kraljica večeri! Omiljeni modni dvojac predstavio hit haljine za maturalni ples

Život se lagano vraća u normalu, a dolaskom sunca i ljetnih mjeseci, jedna od glavnih tema je i završetak školske godine koja za maturante znači i kraj jednog vrlo posebnog razdoblja. Stoga ne čudi da se ovih dana priča i o maturalnoj zabavi, jedinstvenoj večeri koja zahtjeva jednako tako jedinstveni modni odabir, a koju će, nakon popuštanja mjera, neki maturanti ipak moći proslaviti. Hrvatski brend ELFS za ovu važnu prigodu predlaže haljine iz najnovije kolekcije Rivijera S/S 2020, koja je nedavno predstavljena na prvom online modnom događanju u regiji. O povijesnom uspjehu ovog modnog susreta svjedoči i podatak da je snimka revije, u samo dva tjedna, pogledana više od 50.000 puta na kanalu Youtube.

Foto: Danijel Galić

Model Nabilah Harron našla se pred objektivom Danijela Galića, a ova modna priča predstavlja haljine u kojima će mlade fashionistice zasigurno osvojiti status kraljice mature. Inspiraciju za ovu kolekciju modni dvojac je pronašao je u spoju hollywoodskog glamura i mediteranske ležernosti, a osim haljina koje će istaknuti ženstvenost i eleganciju, važno je pomno odabrati modne dodatke koje će na idealan način naglasiti svaki odabrani model. Dizajneri maturanticama predlažu praktične preklopne haljine od raskošnih svjetlucavih materijala. Party haljine u srebrnoj, bakrenoj i boji bijelog zlata dolaze u tri dužine, a na svakoj maturantici je da pronađe svoj idealan model, ovisno o svom karakteru i voli li više vrckavi, romantični ili vamp look.

Ove ali i druge haljine iz najnovije kolekcije mogu se pronaći na webshopu ili u jednom od tri ELFS dućana u Zagrebu, Splitu i Rijeci, koji su odnedavno ponovno otvorili svoja vrata, a dio su najnovije kolekcije Rivijera S/S 2020, nedavno predstavljene na prvom online modnom događanju u Hrvatskoj, u organizaciji brenda ELFS i tvrtke Black Carpet. U vrijeme kada se život doslovce preokrenuo preko noći i kada se svijet našao u potpunoj izolaciji, dvojac ELFS pokazao je da svaka kriza može biti i prilika te da kreativnost i pozitivan duh ništa ne može zaustaviti. Brojna poznata lica, njih čak 41, nosilo je komade iz najnovije kolekcije, a snimku revije u samo je dva tjedna pogledalo više od 50.000 ljudi na kanalu Youtube. Riječ je o povijesnom uspjehu i brojkama koje još jednom, ali i s pravom potvrđuju, lidersku poziciju modnog brenda ELFS na domaćem tržištu.

Foto: Danijel Galić

Prije same revije održao se i kratki modni panel „Fashion Survivor Talk“ u kojem su sudjelovali brojni modni i marketinški stručnjaci iz cijeloga svijeta, među ostalim i Marinka Akrap, direktorica korporativnog marketinga i komunikacija Podravke. “Ova prva online modna revija u Hrvatskoj pokazala da je i u najizazovnijim situacijama kreativnost najvažnija i ako si kreativan, uvijek ćeš znati pronaći put do svoje publike. To potvrđuju i količina sudionika, i to iz cijeloga svijeta, a na kraju i ove brojke i izuzetni rezultati. Podravka i ELFSI su godinama partneri u različitim projektima, a ovom smo se posebno veselili te nam je izrazito drago da je toliko uspješan“, istaknula je Marinka Akrap.