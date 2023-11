Marku iz 'Braka na prvu' u poslovnom projektu se priključio još jedan sudionik ovog showa

Sudionik sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Marko Bogdan nakon showa otkrio je svoje nove poslovne planove te je ispričao kakvu je platformu osmislio i koji poslovni cilj si je postavio.

- Kako sam pokrenuo kao inicijalni začetnik i osnivač Man up akademiju, regionalnu online platformu za razvoj uspješnog i kompletnog muškarca, cilj mi je okupiti do kraja godine 5000 muškaraca na našoj online platformi te napraviti nešto kvalitetno za zajednicu, budući da dio profita od akademije ide osobama s invaliditetom kako sam već naveo. Što se tiče beauty industrije, želim pomoći što većem broju salona da smanje troškove repromaterijala i podignu još veći profit - izjavio je već ranije za RTL. Sada je na društvenim mrežama otkrio kako mu se u ovoj poslovnoj priči pridružio još jedan sudionik sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", a riječ je o Stefanu Modriću, piše RTL.

- Zahvaljujem ti se u ime svih nas muškaraca koji žele postati najbolja verzija za sebe, obitelj, zajednicu...- napisao je Marko i pozvao muškarce da se učlane. - Neki će se učlaniti i ne raditi ništa, drugi će promijeniti sve..nije do teretane, do tebe i tvoje odluke je dali ćeš iskoristiti teretanu za sve benefite koje pruža uz disciplinu i ciljeve koje si sam sebi obećao i zadao. Niti mi sami nismo još gdje želimo biti, ali uz timski rad, podršku i disciplinu, nema toga što muškarac ne može ostvariti. Sve što želimo nalazi se s druge strane straha..stoga, pridruži nam se jer startamo uskoro - poručio je na društvenim mrežama. Marka je u ovom showu upoznao Andreu Kukolj, a njih dvoje ostali su zapamćeni kao par koji se zaljubio no na put su im stali različiti pogledi na posao.

Marko i Andrea iako su se romantično slagali, preprekom u showu pokazale su se različite želje za karijeru. To im je prouzročilo i razmirice koje smo mogli vidjeti u showu. No, na završnoj ceremoniji ipak su odlučili ljubavi dati šansu, no to nije išlo glatko. Nakon početne želje, došlo je do problema u njihovom odnosu, a onda su se ponovno pomirili i grade svoju vezu. Ovaj par prvo je zajedno uselio u stan u Zagrebu, a ovog ljeta su otkrili da su se odlučili preseliti u Slavonski Brod.

- Odlučili smo se iz Zagreba preseliti u Slavonski Brod. Andrea je dobila novu poziciju, a ja imam takav posao da ga mogu raditi od doma. Ovdje nam je mirnije, tu je obitelj i tu su prijatelji. Odluka je bila zajednička - rekao je tada Marko Bogdan.

