Marko Pecotić osvrnuo se na komentare o razvodu i novoj ljubavi i otkrio želi li još djece

Uoči nastupa u Lisinskom, popularni splitski pjevač Marko Pecotić Peco, član 4 tenora i bivši član klape Iskon gostovao je u Special Happy Showu. Slušateljima Happy FM-a je otkrio je li požalio na iskrenosti oko razvoda, kako je došao do zavidne linije, u kakvom je odnosu sa sinovima i još puno zanimljivosti… - Moram se dotaknuti onog ludila oko tvoje rastave. Jesi požalio u nekom trenutku što si išao otvorenog srca prema javnosti, jer imam osjećaj da si htio izbjeći sve ono što se događalo i došlo je do kontraefekta? – započeo je voditelj Elvis Mehičić.

- Da, da, da, dosta je to kontroverzno, ali...ja volim reći, svi žele biti pametni nakon bitke, nitko ne zna što je zapravo bilo u tom trenutku, nitko ne zna kako je to zapravo izgledalo i zbog čega se to desilo i koje su bile stvari na tapetu… Ali kako je to otišlo u krivom smjeru, nismo to ništa uspjeli ispraviti ni dan danas. Tako da zapravo neka to stoji tamo gdje je i neka svima to bude škola da ako si spreman ići otvorenog srca moraš nešto i podnijeti.- rekao je Pecotić.

- Da možeš vratiti vrijeme, je li bi drukčije postupio? - upitao ga je voditelj, a glazbenik je odgovorio: - Ne bih, ne bih… Svjestan je, kaže, da je javna osoba i da ljude zanima njegov privatni život.

- Bilo bi licemjerno od mene da mogu tražiti od javnosti da me podržava kada nešto pjevam, a da ih ne zanima moj privatni život. Naravno da ih zanima moj privatni život. Ali jednostavno ovo je otišlo bilo predaleko i još je to tamo gdje je, tako da bih ja volio da to ostane tamo gdje je. I prešli smo taj jedan dio gdje su ljudi počeli, stvarno su skužili da su zapravo pretjerali jer u međuvremenu se dogodilo jedno 6-7 rastava na još gori način i nitko ništa o tome, o tome su pisali da je to ljubavna priča…Veliko je nezadovoljstvo kod ljudi, i žao mi je zbog toga - kaže i dodaje:

- Ja nastojim sa svojim primjerom i pjesmama pokazati da se trebaju nadati dobrome, željeti dobro svima i da svaka priča ima ne dvije strane nego 22 strane. I to što nešto niste čuli ili neko nešto nije izrekao, to ne znači da to ne postoji i da vi to trebate znati. To neka stoji tamo gdje je i pogledajte i pometite ispred svoga dvorišta i onda će vam biti puno lakše ne osuđivati. Ja sada u zadnje vrijeme stvarno nemam potrebu nikoga osuđivati, ali takav sam bio oduvijek. Nisam nikome ništa zamjerio. Svatko je svjestan svojih odluka, a pogotovo zato što sam ja trijezan već toliko godina i svaka moja odluka je donesena bez ikakvih opijata i svaki moj osjećaj, svaki moj nastup je onaj pravi kakav treba biti na bini…

Marko za sebe kaže da je nepredvidiv, što je potvrdio i zanimljivim odgovorom.

Nastup s 4 tenora ili nastup sa Silvijom? - pita ga voditelj, a Pecotić kaže: - Nastup s 4 tenora, to je ipak prva ljubav. Sa Silvijom je skroz jedna druga vrsta i s 4 tenora je zapravo to to što osjećam, zbog čega se ovim bavim i tu sam zapravo najbolji, dajem najveći dio sebe…

Slušateljima Happy FM-a je otkrio kako se riješio viška kilograma i došao do zavidne linije. - Bilo je teško, bilo je naporno, bilo je borbe sa svima i želio bih svima reći kada se na to odluče da moraju znati da su tu sami i da im nitko zapravo neće dati toliku podršku, osim oni sami sebi da vide da je to dobro za njih. - ispričao je.

Do viška kilograma doveo ga je ‘neuredan’ način života.

- Sve, noć. Noć jede ljude i jednostavno s čašicom i litrom više ti jednostavno nemaš kočnicu u sebi i pojedeš sve što ti se nađe pred tobom… Kada sam uočio te probleme svako jutro dvije godine sam šetao Marjanom, pa sam onda počeo trčati, pa sam počeo voziti bicikl, onda sam vidio da to nije dobro. Spasila me liposukcijska prehrana - jednostavno sam se uhvatio za zadnju slamku spasa i u dva tjedna izgubio potrebitih 10 kilograma. Čvrsto sam se držao te prehrane i tako sam zadržavao tu kilažu, ali pravi sam zaokret napravio kad sam krenuo s privatnim trenerom i točno napisao ručak i večeru što ću jesti i tako živio šest mjeseci. I tada je nestala masnoća, znači ona sva moja nakupina i moja fizička zaobljenost je nestala i sada je to taj rezultat i zapravo uživam…Neki dan mi je bio loš dan pa sam istrčao 21 km za sebe, polumaraton i kada to možeš istrčati, a sutra dan raditi sve što ti padne na pamet, to je stvarno jedan uspjeh. - kaže.

Ipak svojim najvećim uspjehom smatra dvojicu sinova koje je dobio u bivšem braku.

- Nisam strog, naš je odnos dobar, ali oni znaju točno što smiju i što ne i to su najbolja djeca na svijetu i ne bih ih mijenjao ni za što i jednostavno to je najveća sreća kad ti vidiš da su oni ljudi za sebe. Ja sam im tu koliko god im treba, za što god im treba i oni to znaju, znam to i ja i nema forsiranja, nego tako funkcioniramo. Tako je bilo kroz cijeli život i tako i sada se osjeća još više ta povezanost. - govori Pecotić.

Je li bi htio imati još djece? - Pa i ne… Neki dan smo sjedili s prijateljima koji imaju malu djecu, samo smo gledali hoće li netko pasti, tako da stvarno mi je to bilo stresno, rekao sam, uff, ne znam kako bih ja ovo preživio. Tako da jednostavno je fokus sada na djeci i na njima, kako će oni se dalje ponašati u životu. Ono što im mogu reći i što im govorim svaki dan, da trebaju vjerovat u sebe i da će sve drugo doći. - odgovara Marko.

Za dva dana održava se koncert 4 Tenora u Lisinskom, svaki put smo publiku ostavili bez teksta, a tako će biti i ovaj put – obećao je Marko Pecotić.