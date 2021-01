Marko Grubnić oduševio ovom sportskom kombinacijom i detaljem skupljim od 20 tisuća kuna

Modni stilist Marko Grubnić ništa ne prepušta slučaju kada je u pitanju njegov modni stil pa je tako i za šetnju gradom pomno isplanirao svoj sportski look. Odabrao je trenirku mnogim zvijezdama omiljenog brenda Pangaia i model koji je nosio na sebi na fotografijama koje je objavio na Instagramu ima cijenu oko 1700-1800 kuna. Cijeli ovaj outfit je zaokružio i malom Chanel torbom koja je skuplja nego sve ostalo što je imao na sebi tog dana, a košta od 23-25 tisuća kuna.

- Isuse predobar stilling! Predobra svjetloplava trenirka. Torbica kao i uvijek mrak!. Savršen look. - komentirali su mu obožavatelji.

Foto: Instagram

- Nikada ne kupujem ciljano odjeću. Uvijek stihijski kada mi se nešto svidi. Hvala dragom Bogu, imam sve što mi treba tako da volim kupovati odjeću koja nadopunjuje ili oplemenjuje na neki način moju postojeću. A osnovno pravilo mi je da to što kupujem bude kvalitetno, a iako je moj stil dosta naglašen, bar kada je riječ o muškoj modi, ipak biram classy komade. Volim, kada već dajem novac, da to nije isključivo sezonski trendy komad, već da mi služi nekoliko sezona. Uostalom na neke odjevne predmete čak gledam i kao na investiciju, jer npr. jedna Chanel torba i Hermès nikada neće izgubiti na cijeni, dapače cijena im samo raste. Osjetio sam to jednom na svom primjeru dok sam živio u Londonu, tamo sam u jednom dućanu koji se bavi otkupom torbi prodao svoju staru birkinicu za cijenu veću nego što sam je platio u dućanu. Što se tiče modnih imena, to se kod mene doslovno mijenja iz sezone u sezonu, trenutačno jako volim Dior – otkriva nam je nedavno u intervju Marko svoja pravila kada je šoping posrijedi.