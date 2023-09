Marijana Mikulić pokazala dio kuće i otkrila: 'Za vikend mi dolazi muž nakon 20 dana pa sam dobre volje'

Glumicu Marijanu Mikulić trenutno se s obitelji nalazi u nešto drugačijem periodu u životu. Naime, njezina obitelj nedavno se uselila u kuću koju su suprug Josip i ona kupiti te renovirali, a nedavno je Marijana otkrila i da njezin suprug trenutno ne živi s njima. Josip je u Njemačkoj, točnije u Berlinu gdje će provest godinu dana jer je dobio stipendiju zaklade Aleksander von Humboldt koja svake godine dodjeljuje stipendije stranim istraživačima koji žele provesti istraživanje u okviru neke od istraživačkih institucija u Njemačkoj.

Nakon što je to otkrila, javila se i umirila pratitelje koji su se pitali kako će izdržati sama godinu dana s trojicom sinova.

- Dobro je ljudi. Nije to kao nekad kad su muževi išli, a žene ostale same brinuti o svemu po godinu dana. Nisam sama, imam ljude i sa sobom doma i u blizini. On će dolaziti, mi ćemo ići k njemu. Nisam zabrinuta ja, pa nemojte biti ni vi. Ali svakako hvala na hrpetini poruka koje sam dobila, i podrške i brige, puno mi znači - napisala je Mikulić uz fotku iz dizala na kojoj ona i suprug poziraju nasmiješeni.

Sada se Marijana ponovno javila te podijelila fotografiju na kojoj je pozirala nasmiješena. U ovoj objavi otkrila je dva razloga zbog kojih je sretna te pokazala dio kuće i kako su je uredili.

- Stigla gazišta. Nije nikakva suradnja ni reklama. Odlučila sam neka naša iskustva podijeliti. Jer puno toga je bilo “da smo znali”. Pa neka drugi znaju. Iako nemam baš nikakvu korist osim saznanja da sam preporučila dalje dobre i vrijedne ljude, kakvi su danas rijetki za naći. Stavljam fotke prije/poslije. Toliko su me uveselili da moooram podijeliti. A za vikend mi i dolazi muž nakon 20 dana pa sam dobre volje. Što mislite je l' se njemu veselim više nego gazištima? - napisala je u opisu objave koju možete pogledati OVDJE.

Inače, kada je prošle godine u studenom saznao da je dobio stipendiju Marijana je suprugu Josipu uputila posebnu čestitku.

- Danas je saznao da je dobio Alexander von Humboldt stipendiju. Godinama se želio prijaviti ali nikada nije bilo pravo vrijeme za ići vani. I evo, prijavio se, i DOBIO!! Nakon toga je ištemao pod u potkrovlju. I svu šutu iznio van. Ja mislim da samo u Hrvatskoj humboltovci ovako žive. I zato sam sretna da si dobio tu j*** stipendiju. Ovdje si ionako osvojio sve što je moguće (bez stranačke pripadnosti) osvojiti. Ako ne znate, zguglajte koliko Hrvata ikada je dobilo ovu stipendiju!! Čestitam ti mužinjo!! Berlin volimo te i veselimo ti se - napisala je tada glumica na Instagramu.

Glumica i njezin suprug profesor te pročelnik katedre za turizam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu vjenčali su se 2005. godine te zajedno imaju trojicu sinova: Ivana, Andriju i Jakova.

