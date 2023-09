Petra iz 'Braka na prvu' o oprostila se od radnog mjesta, a sada otkrila detalje o toj situaciji

Petra Meštrić, liječnica i bivša kandidatkinja RTL-ova sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', na Instagramu je prije nekoliko dana otkrila da se oprašta od svog radnog mjesta. Ova liječnica sada je progovorila o situaciji s poslom, a dotakla se i ljubavnog života.

- Nažalost, imala sam ugovor na određeno i on je istekao. Zaista mogu reći da sam obožavala svoje prošlo radno mjesto i imala sam mnogo sreće što sam upravo tamo radila svoj prvi posao u struci. Ali svemu lijepom jednom dođe kraj, pa tako i tome. Volim reći da to nije zbogom nego doviđenja, a možda me i put opet nanese tamo. Od svega srca zahvaljujem svojoj prvoj mentorici i sretna sam da nakon završetka poslovne suradnje mogu na nju i dalje računati u profesionalnom i savjetodavnom pogledu. Isto tako zahvaljujem i svojoj divnoj medicinskoj sestri uz koju mi je posao bio manje stresan - rekla je Petra za RTL.hr.

Dodala je kako ona kaže da joj u životu ide sve osim ljubavi, te da se iz simpatije koju je spominjala ranije ipak nije izrodila ljubav.

Ja kažem da mi u životu ide sve osim ljubavi. Ali što mogu kad je tako. No, ne žalim se, vjerujem da bi mnogo ljudi bilo sretno da su u mojoj poziciji. Što se tiče simpatije, moram vas razočarati, nema ništa s tim i sad već mogu reći da je to bila platonska zaljubljenost u čovjeka koji je, po mom mišljenju, bio neki moj ideal muškarca. Možda jednostavno ne znam s muškarcima, bar ne s onim koji mi se zaista sviđa. Moj problem je u tome što, kad mi se netko sviđa ja se potpuno pogubim. Postanem glupava. Ne znam ni koji je dan ni godina. Vjerojatno djelujem nezainteresirano, tresu mi se ruke, pričam kao da sam u prvom osnovne i samo se nadam da neću negdje pasti na nos. Ako me vidite da flertam s nekim frajerom, otvoreno pričamo, zezamo se, vjerojatno nisam zainteresirana za njega u ljubavnom smislu. Ako sam previše opuštena, znači da mi nije dovoljno stalo. Nego, nedavno mi se javio jedan muškarac kojeg znam godinama, a živi u inozemstvu. Za sada smo u fazi dopisivanja i boljeg upoznavanja, ali ne mogu reći da sam ravnodušna na njegovu pažnju. Vidjet ćemo.

