Marijan iz 'Ljubav je na selu': 'Prodao sam kuću i odselio na Tajland, u Hrvatsku se više ne vraćam'

Marijan Cerovac sudjelovao je u 13. sezoni 'Ljubav je na selu', a nije našao srodnu dušu među svojim kandidatkinjama. Naime, on je preko stranice za upoznavanje pronašao ljubav s Tajlanđankom Naranphat Cerovac Madarat zvanom Patty koju je oženio pred RTL-ovim kamerama.

- Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave - ispričao je Marijan za RTL.hr.

Nakon ponovnog susreta, Patty je došla na njegovu farmu, no zbog korone je otišla na Tajland kako bi bila s djecom. Zahvaljujući 'Ljubav je na selu', Patty se vratila u Buzet, i to baš na Marijanov rođendan. Par se tijekom snimanja 13. sezone showa 2020. godine i vjenčao, a na svadbi je bila i voditeljica Anita Martinović.

Marijan i Patty sada žive na Tajlandu nakon što je on prodao svoju kuću u Buzetu. - Patty i ja smo super. Supruga je jako zadovoljna jer sam je vratio kući. Živimo u prekrasnom tajlandskom gradu Nakhon Sawanu. U Hrvatsku se više ne vraćam. Majka mi je umrla pred par mjeseci i ja tamo više nemam nikoga. Ovdje mi je super, hrana je jako jeftina, vrijeme je predivno, a jedini je problem što je u ovo doba godine jako vruće, pa uvijek idemo negdje gdje je klimatizirano. Uvečer gotovo svakoga dana padne malo kiše pa ne moram zalijevat vrt i ruže. Ovdje smo kupili kuću, automobil i dva skutera jer je u gradu puno lakše pronaći parking kada idemo u šoping - rekao je Marijan za istarski.hr. Inače, nova sezona showa 'Ljubav je na selu' s emitiranjem kreće ove jeseni, a u voditeljskoj ulozi ponovno ćemo gledati Anitu Martinović.

