Marica iz 'Života na vagi' o velikoj prekretnici u životu: 'Previše mi je to nedostajalo'

Maricu Koroliju upoznali smo u petoj sezoni showa 'Život na vagi' te slovila kao jedna od favoritkinja u showu. Marica je svojim rezultatima i karakterom osvojila brojna srca gledatelja te na kraju pokazala rezultat u kojem je izgubila više od 50 kilograma.

Simpatična Koprivničanka prošlog mjeseca proslavila je 36. rođendan, a tim povodom je otkrila i koje su novosti u njezinom životu. Po njezinim fotografijama na Instagramu može se primijetiti da se Marica i dalje pridržava smjernica iz 'Života na vagi' te održava liniju koju je ondje stekla.

- Postala sam prijateljica s nutricionisticom Martinom iz showa. Čujemo se na tjednoj bazi barem jednom, dvaput tako da je ona i dalje prisutna u mom životu što se tiče savjeta oko jela i svega toga - otkrila je Marica za RTL.hr te progovorila i o svojim kilogramima.

- Nisam na 80 kilograma, ali imam neki cilj. Trenutno želim izgubiti desetak kilograma. Kada to ostvarim, bit ću prezadovoljna - rekla je Marica. Također je ispričala da ide psihoterapeutu jer rješava, kako ističe, svoje probleme u glavi, to sve zbog čega sam i počela jesti prvenstveno. Otkrila je i koliko često vježba.

- Prije dva mjeseca sam čak pet puta tjedno trenirala, a sad zadnja dva mjeseca nemam toliko vremena pa se više-manje to svodi na fizičke aktivnosti oko kuće kao što su košnja trave i cijepanje drva. Više-manje se posljednja dva mjeseca bazira na tome. No sad idem na more pa će na red doći plivanje. Preko ljeta ću malo smanjiti tempo treninga, ali više ću raditi te stvari koje volim poput planinarenja, hodanja i plivanja. Neću više toliko trenirati što se tiče tih grupnih treninga i više ću raditi te neke stvari izvan kuće jer volim boraviti u prirodi - ispričala je Marica.

Priznala nam je da joj ne nedostaju program vježbanja i izazovi iz 'Života na vagi' te izolacija u kojoj su kandidati bili.

- Stvarni život je prestresan te i dalje jako puno radim. Trudim se, ali život me nekad uhvati u tu kolotečinu. Hvala Bogu, u autoškoli imam puno kandidata, ima puno posla i vratila sam se prvog ožujka u trenerske vode. Ponovno sam trenerica košarke. Prošle godine sam dala otkaz, ali previše mi je to nedostajalo. Nedostaje mi ta izolacija iz showa, da sam odcijepljena od vanjskog svijeta, da mogu biti samo fokusirana na sebe - objasnila je Marica.

Marica ima i poruku za ljude koji se ne mogu natjerati na vježbanje i brigu o zdravoj prehrani.

- Nemojte se sramiti priznati da imate problem. Često nije rješenje i pomoć u jednoj osobi nego u više faktora. Trening je važan faktor, ali nije najvažniji. Kod mene osobno moja glava je najveći problem. Radim sa psihologom kako bih otklonila te probleme i sve okidače iz svog života da ne bih ponovno to rješavala s hranom. Nekad se uhvatim kako krećem tim putem, no zastanem. No da sam mislila da sve znam i nisam tražila pomoć, davno bih ja otišla k v*agu - zaključila je Marica.

Inače, Marica je u show ušla sa 134 kilograma, a iz kuće je izašla s 99,5 kilograma. Nakon showa izgubila je još 18 kilograma, što je pokazala u finalu gdje je bila i jedna od favorita za pobjedu, no ipak joj to nije pošlo za rukom.

Njezina transformacija u showu ganula je i trenera Edu koji u finalu RTL-ova showa nije mogao sakriti suze kad je ugledao Maricu.

- Sretna sam što nisam pokleknula i što sam sebe stavila na prvo mjesto. Nisam bila sigurna koliko sam napredovala u showu dok nisam izašla. Nisam uzalud radila na svojoj glavi, i to mi je najbitnije - rekla je Marica u finalu showa i rasplakala je ovim riječima svog trenera.

