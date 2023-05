Dečak o neprežaljenom prijatelju Massimu – Bio je jedan od rijetkih koji je pružao ruku

U emisiji bravo! live gostovala je grupa Vatra predvođena frontmenom Ivanom Dečakom. Veseli Slavonci, na vrhu su hrvatske glazbene scene već dugi niz godina i garancija dobrog provoda uz neponovljive hitove Tango, Tremolo, Nama se nikud ne žuri ali i mnoge druge uspješnice.

Sami za sebe kažu da su bećari koji vole dobre fešte i društvo, a poznato je da je pokojni Massimo često bio dio njega. Ivan Dečak s nostalgijom se prisjetio posljednjih trenutaka koje je proveo s Massimom i otkrio je kako je nastala njegova posljednja pjesma Zamisli jednom ću ovu krošnju napustiti, koja je nažalost bila proročanska za njegovog Maxa.

Ta pjesma je trebala završiti naš 10. studijski album, ja kada sam ju otpjevao sam skužio da još nemam dovoljno godina da bih pričao tu priču i nazvao sam Maxa i on je užasno, užasno duhovit čovjek bio i rekao mi je – Ja ću to pjevati, meni si poslao tu pjesmu o umiranju, bezobrazniče jedan? Onda sam mu ispričao ovu priču - to je pjesma koja govori zapravo o cijelom tom životnom krugu, tada još ni on ni ja nismo znali da je on teško bolestan. On je zapravo prvi put izveo uživo na koncertu, a nažalost i posljednji u Areni. To je pjesma koju ću sigurno pamtiti…

Osim po pjesmama, Dečak je domaćinima Nives Ivanišević i Marku Tolji otkrio po čemu će još pamtiti neprežaljenog prijatelja.

Imao je ozbiljan gard i dobro mu je stajao, ali mene je pustio u svoj privatni prostor. Dopustio mi da uđem u njegov život, upoznam njegovu suprugu, kćer, psa, da s njim provodim njegove intimne trenutke… Osim što je užasno duhovit i inteligentan on je jedan od rijetkih ljudi sa scene koji je pružao ruku. Mnogi od nas će ti oprostiti sve, ali baš uspjeh ne, ne, to je malo teško provariti. On je bio lik koji kada je svirao Beograd Tašmajdan bi me nazvao - Hoćete mi biti gosti – Mi? Da i stavi nas u pola koncerta, u Splitu u Areni isto nas je stavio na pola svoga koncerta. Dakle pružao ti je ruku, nije bio od onih koji podmeću nogu, nego pružao ti je ruku.

