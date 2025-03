Mariah Carey završila na sudu zbog optužbe za krađu hita 'All I Want for Christmas Is You'

Američka okružna sutkinja Monica Almadani u Los Angelesu u presudi od srijede rekla je da autori pjesme "All I Want for Christmas Is You" Vincea Vancea i Valiantsa nisu uspjeli dokazati da je njihova pjesma objektivno dovoljno slična onoj Mariah Carey i da su prekršena njihova autorska prava.

Pjesma "All I Want for Christmas Is You" Vincea Vancea i Valiantsa objavljena je 1989. i došla je na Billboardovu ljestvicu tijekom blagdana 1990-ih. Mariahina pjesma pojavila se na njezinom albumu "Merry Christmas" iz 1994. i od tada je postala popularan standard, na vrhu Billboard Hot 100 ljestvice svake blagdanske sezone od 2019.

Tekstopisci Andy Stone, koji nastupa kao Vince Vance, i Troy Powers podnijeli su tužbu 2023., tražeći najmanje 20 milijuna dolara odštete. Carey je prošle godine odgovorila da su pjesme "potpuno različite" i ustvrdila da su slični elementi zajednički mnogim božićnim pjesmama, poput "snijega, imele, poklona ispod božićnog drvca i željeti voljenu osobu za Božić".

Almadani je u srijedu utvrdila da pjesme nisu dovoljno slične da bi porota zaključila da je Carey prekršila autorska prava, navodeći razlike u njihovim melodijama, stihovima i drugim glazbenim elementima.

VIDEO Najavljen novi Thompsonov nastup, koncert će voditi Simona Mijoković