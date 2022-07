Margot Robbie postala je najplaćenija holivudska glumica zbog uloge u ovom filmu

Trenutno se snima film Barbie, a upravo je on glumici Margot Robbie donio status najplaćenije ženske glumice. Naime, Robbie za tu ulogu dobiva 12.5 milijuna američkih dolara, čime je premašila prethodni honorar od 10 milijuna dolara za film 'Birds of Pray' iz 2020. u kojem je glumila Harley Quinn.

Njezin kolega, Ryan Gosling (41) koji u tom filmu glumi Kena, za tu će ulogu dobiti jednak iznos zbog čega su zauzeli isto 16. mjesto na Varietyjevom popisu najvećih zarada u Hollywoodu.

Druga najplaćenija glumica je zvijezda serije 'Stranger Things', glumica Millie Bobby Brown (18), koja je za glavnu ulogu u filmu 'Enola Holmes 2' plaćena 10 milijuna dolara.

Na prvom mjestu najplaćenijeg glumca nalazi se Tom Cruise (60) zahvaljujući svom blockbuster hitu 'Top Gun: Maverick'. Nakon njega je Will Smith (53) sa zaradom od 35 milijuna dolara za film 'Emancipation' te Leonardo DiCaprio (47) koji je za film 'Killers of the Flower Moon' dobio 30 milijuna dolara.

