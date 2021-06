Manekenku oštro napali zbog majčinstva, osudio je i poznati voditelj: 'Ne bi trebala poticati pratitelje na to'

Manekenka Emily Ratajkowski početkom je ožujka rodila svoje prvo dijete, sina Sylvester Apollo Bear, a to je nije spriječilo da objavljuje provokativne fotke u kupaćem kostimu, baš kao i prije trudnoće, ali i tijekom.

No, posljednje njezine fotke našle su se na meti kritičara.

Manekenka je pozirala u bikiniju držeći sina u rukama, a čim je objavila fotografije, mnogi su primijetili način na koji drži dijete.

Foto: Instagram

"Moraš mu držati glavu", "držiš dijete kao vreću riže", počeli su komentirati, a ona je odmah potom isključila komentare pod fotkom. No, to ih nije spriječilo da nastave komentirati na Twitteru pa su nastavili pisati: "Nosi to jadno dijete kao torbicu", "Dijete drži kao da je ručnik za plažu, a onda zabrani komentiranje".

Foto: Instagram

Poznati britanski voditelj Piers Morgan, poznat po svom britkom jeziku, također ju je osudio za to.

"Ovako se ne nosi dijete i ne bi trebala poticati milijune svojih pratitelja da rade isto. Rado ću ti udijeliti koji savjet ako treba", napisao je.

Manekenka se o optužbama još nije javno oglasila.

