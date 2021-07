Mali Manny iz 'Moderne obitelji' danas slavi 23. rođendan: Biste li ga prepoznali?

Rico Rodriguez, glumac koji se proslavio ulogom Mannyja u popularnoj humorističnoj seriji 'Moderna obitelj', danas slavi 23. rođendan. Glumca svi prepoznaju kao dijete koje se pojavljivalo na televiziji, a danas bi ga na ulici rijetko tko prepoznao.

Rodriguezu gluma nije bila zanimljiva do 2006. godine kada je njegova sestra počela glumiti, nego je želio biti kuhar u NASCAR-u koji će otići na Mjesec. Osim u Modernoj obitelji, imao je epizodne uloge i u serijama 'Hitna služba' i 'Reži me' te camao ulogu u filmu 'Muppeti'. Iako mlad, glumac je već zaradio veliku količinu novca. Prvih sezona u 'Modernoj obitelji' zarađivao je po 75.000 dolara po epizodi, da bi se kasnije njegova plaća popela na 125.000 po epizodi. Njegova je neto vrijednost oko 12 milijuna dolara. Zato ga je časopis Time još 2014. godine uvrstio na listu '25 najutjecajnijih tinejdžera'. Uz svoj glumački rad, on je 2012. godine objavio i knjigu 'Reel Life Lessons… So Far' u kojoj govori o Mannyjevim životnim mudrostima iz serije.

Foto: instagram Dodajmo da Rico nije jedini iz svoje obitelji koji se proslavio u glumi. Njegova sestra Raini, zbog koje ga je počela zanimati gluma, mlađoj je publici poznata po iznimno popularnoj Disneyjevoj seriji 'Austin and Ally' u kojoj je glumila Allynu najbolju prijateljicu te imala jednu od vodećih uloga.

Podsjetimo, Rodriguez je u seriji 'Moderna obitelj' tumačio lik dječaka koji u ovu neobičnu obitelj dolazi kao posinak najstarijeg člana obitelji Jaya. U ovoj je obitelji odnose teško objasniti jednom riječi, a osobnost likova još teže. Ricov lik u seriji također je kreativan te mu je glavna zanimacija kazališni rad te u obitelj donosi svoju povremenu nesigurnost, ali i novo viđenje problema i rješenja istih.

VIDEO Marko Grubnić otputovao u šoping privatnim zrakoplovom