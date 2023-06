Maja Šuput sve je oduševila novim videom sina Blooma i malo se našalila na račun Martine Tomčić

Maja Šuput objavila je novi video u kojem je glavna zvijezda njezin sin Bloom. Snimila ga je dok se igra pored bazena i kanticom izljeva vodu i sina je pitala: E tko je glasniji ti ili Tomčićka? Maleni je počeo odmah glasno proizvoditi zvukove, a mama ga je pitala može li još jače. Bloom je na to ispustio još jače zvukove, a u opisu ovog videa Maja je napisala: "Spavaš li mirno Martina Tomčić?"

- Sunce malo slatko vrišteće. Još kad dođe Tomčićki u ruke pa taj glasić povećamo da mama požali - napisala joj je u komentaru Martina Tomčić Moskaljov s kojom Maja zajedno sjedi u žiriju showa "Supertalent". Video je oduševio i Majine pratitelje na Instagramu.

- Kad je ovo dijete ovako slatko draga Majo šteta bi bila da ne rodite jednu curicu. E bože što je meden. Ma bravo duša mala. Presladak je! Med medeni! - poručili su joj obožavatelji. Kada nema nastupe i televizijske obaveze Maja koristi svaki trenutak kako bi sa sinom i suprugom Nenadom Tatarinovim pobjegla negdje na odmor. Njezin suprug nedavno je dao i intervju i prvi put govorio o obitelji i usklađivanju poslovnih i obiteljskih obaveza.

- Imamo tim koji uskače ali smo tu vrlo, vrlo sami koncentrirani na njega i ponekad kad stvarno nam zatreba onda imamo pomoć. Tu smo oboje kod nas je to jedan timski rad koji jednostavno nema druge opcije, od početka smo involvirani oboje u istoj mjeri. Mi vjerujemo da je jedino tako moguće dalje. Na kraju krajeva treba uvijek naći nekakav trenutak kad se možemo posvetiti jedno drugome to je isto tako bitno, to se ne smije zaboraviti - rekao je Nenad u intervju u IN Magazinu.

