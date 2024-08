Maja Šuput pokazala kako je sinu Bloomu ispunila veliku želju: 'Danas smo u većem problemu'

PRISTIŽU OBOŽAVATELJI

FOTO Svi žele uživo čuti Eda Sheerana! Sjajna atmosfera i velika gužva uoči koncerta na Hipodromu

Prethodne koncerte u Češkoj i Litvi Irac je otvorio s hitom 'Castle on the Hill', nakon čega su uslijedile 'Blow' i 'Shivers', a za kraj je izveo pjesme 'Shape of You' i 'Bad Habits'.