Naš vaterpolist koji je postao hit na internetu otkrio koje mu je najdraže jelo i tko mu ga najbolje sprema

Olimpijske igre u Parizu lagano se privode kraju, a time i turnir u vaterpolu gdje izabranici Ivice Tucka igraju finale. Barakude se bore za zlato, a posebnu pozornost svih koji prate Olimpijadu privukao je jedan igrač. Radi se o Riječaninu Josipu Vrliću koji je pozornost privukao svojom tjelesnom građom. Ovaj 39-godišnjak visok je dva metra i težak više od 130 kilograma te ga zbog toga mediji zovu i "Hrid s Kvarnera". Josip igra na poziciji centra, a privukao je posebnu pozornost na društvenim mrežama. Velik broj sportskih entuzijasta pronašli su se u situaciji da se mogu poistovjetiti s profesionalnim sportašem te su oduševljeni da netko s ovakvom konstitucijom može nastupati na ovako prestižnom natjecanju.

"Vaterpolo je izrazito zahtjevan sport. Imati ovakvu građu i istovremeno biti izvrstan vaterpolski igrač zahtjeva nadljudsku genetiku i ljudi to razumiju čim ga vide", "Savršena vaterpolska građa", "Briga me što kažete, ovakva građa je privlačna", "Većina gledatelja nikada neće razumjeti fizikalnost vaterpola. Iznad vode izgleda kao rukomet. Ispod vodene linije to je kao grčko-rimsko hrvanje "Hvala ti moj atletski prijatelju jer predstavljaš sve nas. Puno ljubavi" - neke su od brojnih poruka.

No, o njemu su pisali i brojni svjetski mediji, a Josip je prije dvije godine za Večernji list dao intervju u kojem je otkrio koja mu je najdraža hrana te tko je, po njegovu mišljenju, najbolje sprema.

– To su punjene paprike, a najbolje ih sprema moja sestra Jelena. Mi smo prilično brojna obitelj, imam dva brata i sestru. I lijepo nam je – rekao je tada Josip, a u istom je intervjuu otkrio smeta li mu kilaža u sportu zbog koje često dobije kritike.

- Ali sigurno bih radije skinuo koju godinicu i bio mlađi, dok sam se na kilograme naviknuo, ionako kažu da sam unatoč njima prilično plovan. Ne smetaju mi kilogrami, uostalom raspoređeni su na 198 centimetara visine, ali godine su mi počele smetati - rekao je tada.

