Alen Islamović otkrio tajnu svog dugovječnog braka: 'Bitna je samo jedna stvar'

Pjevač Alen Islamović (67) s Bijelim dugmetom nastupa na turneji povodom 50 godina benda, a nedavno je pjevao na štakama i u kolicima, zbog ozljede Ahilove tetive. No, to ga nije spriječilo u nastupu.

- Koncerti, moji i od grupe, dogovoreni već, bilo bi ružno sve to rastumbati i otkazati, raskinuti ugovore, ja sam tih nekoliko koncerata trpio tu bol, ali sad sam već navikao, noga je dobro, idu još ti koncerti, ali još koristim te dvije drvene noge i jednu ovu zdravu, kazao je za InMagazin i otkrio kakvi su sad odnosi u bendu.

- Jako dobri. Ja mislim da nikad nisu bili bolji, nemamo mi razloga ljubomori ni mržnji, mi smo tu da to radimo jer želimo. Da ne želimo, ne bi se upuštali u tu avaturu. Tko god dođe na taj koncert, slušat Bijelo dugme u ovoj varijanti kao rock benda. Svako se iznenadi da tako stari i ozbiljni ljudi dobro sviraju i pjevaju. Ja nisam onaj tip rokera koji treba da ode u kafanu u posljepodnevnim satima i da zaključava kafanu i da pravi fajrunt u kafani.. Nisam taj tip koji je privržen nekim narkoticima. Ja volim taj tiši život, taj sportski život. Ja sam roker druge strane medalje , rekao je.

Ponosni djed diči se i činjenicom da je jedna od rijetkih estradnih ličnosti koje iza sebe ima samo jedan brak. U svoju se suprugu Marijanu zaljubio kada je imao 22 godine, a ona 16.

- Ja sam tad došao iz vojske, iz JNA. Ona je tad počela izlaziti u grad sa svojim 16 godina, I kad me vidjela u cetru grada je pitala - koji je ovo frajer? Je l' ovo neki novi frajer u gradu Bihaću? Tako da smo se skontali preko njene frendice i onda smo se počeli upoznavati i tako je ostalo sve do danas, rekao je i otkrio tajnu dugovječnog braka.

- Sigurno taj jedan iskreni odnos. I normalno ljubav, to je ključ svega. Ali to povjerenje, brak jedino može opstat kad se stekne povjerenje, rekao je i dodao da i dalje uživa u svom poslu.

- Da se osjećam starim, sigurno bih odustao od ovog posla davno. Ja sam tu već negdje u ovom poslu sigurno 40 i nešto godina, od onog albuma Motori, kad sam zapjevao. To je tamo negdje bilo 81 godine. Sve do danas me vuče taj rokenrol. Stvarno ga volim, srcem ga radim.. Jednog dana kad dođe vrijeme da odem, ja polako se pripremam da radim nešto drugo, kazao je Alen.

