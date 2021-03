U laži su kratke noge: Britanski mediji se dokopali vjenčanog lista Meghan i Harryja

Mnoge su tvrdnje vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle (36) digle prašinu nakon nedavnog intervjua s Oprah Winfrey (67). Britanski mediji posebno su se se posvetili istraživanju njezinog navoda da su se ona i princ Harry vjenčali tri dana uoči pravog kraljevskog vjenčanja u tajnosti te da je to bila privatna ceremonija za njih dvoje, bez njihovih obitelji i isključivo u prisustvu svećenika.

Između ostalog je otkrila i da na vjenčanom listu koji visi na zidu njihovog doma stoji datum privatne ceremonije, a ne datum kraljevskog vjenčanja. Međutim, The Sun se dokopao fotografije vjenčanog lista.

- Žao mi je, ali Meghan je očito zbunjena i očito je pogrešno informirana. Nisu se vjenčali tri dana ranije pred nadbiskupom Canterburyja - rekao je za The Sun Stephen Borton, bivši glavni službenik u uredu za registre te dodao kako je posebna dozvola koju je pomogao sastaviti omogućila vjenčanje u kapeli Svetog Jurja u Windsoru te da vjenčanje koje se odvilo 19. svibnja kojeg su pratili milijuni širom svijeta, bilo je službeno vjenčanje koje je priznala engleska Crka i zakon.

Foto: Reuters/Pixsell

- Ono što pretpostavljam da su učinili jest to da su izmijenili neke jednostavne zavjete koje su možda sami napisali i to izgovorili pred nadbiskupom - ili je, što je još vjerojatnije, to bila obična proba - rekao je Borton i naglasio: "Nisu se mogli vjenčati u Nottingham Cottageu jer to nije ovlašteno mjesto i nije bilo dovoljno prisutnih svjedoka. Ne možeš se vjenčati sa samo troje prisutnih ljudi. To nije valjana ceremonija. Mislim da je vojvotkinja zbunjena. Bilo koja potvrda koju može imati o svojim zavjetima na zidu nije službena potvrda o vjenčanju".

Podsjetimo, vikari su nakon intervjua doveli u sumnju Meghanine tvrdnje jer pravila o vjenčanjima Engleske crkve zahtijevaju najmanje dva svjedoka, a javnost mora imati ''neograničen pristup'' ceremoniji kako bi se mogli uložiti prigovori. Nadalje, par koji je već u braku ne može to ponoviti, osim ako nešto nije bilo u redu s prvim brakom. Stručnjaci su rekli da bilo koja ceremonija koja se dogodila vjerojatno nije bila pravno obvezujuća. Vlč. Tiffer Robinson, vikar engleske crkve u Suffolku, napisao je na Twitteru: „Ima pravo smatrati to svojim brakom ako to želi. Amerikanci su puno manje zabrinuti specifičnostima bračnog zakona od engleskog svećenstva." Nadbiskup Canterburyja rekao je da neće komentirati Meghanine komentare jer je to privatna stvar. O svemu su se naposljetku oglasili i Meghan i Harry koju su putem glasnogovornika potvrdili kako nije bilo riječ o vjenčanju nego samo o izmjeni zavjeta.

VIDEO: Pogledajte najbolje trenutke s dodjele Večernjakove ruže.