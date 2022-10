Maja Šuput iznenadila neobičnom kombinacijom koja na prvu djeluje kao minica, a zapravo se radi o ovome

Pjevačica Maja Šuput ne prestaje iznenađivati svojim modnim odabirima pa ju tako svakodnevno možemo vidjeti u nekom neobičnom outfitu. Ovog puta, Maja je odjenula korzet bež boje koji je istaknuo njezin dekolte, ruke je sakrila dugim rukavicama, a onaj tko je Maju vidio samo do struka pomislio bi da nosi ultra kratku haljinicu. Međutim, Maja je ispod korzeta odjenula hlače koje su ujedno bile i čizme u zmijskom uzorku. Kombinaciju je dodatno upotpunila crnom kapom.

- Ponekad odradim toliko stvari u danu da mi ni Instagram ne bi vjerovao. Jučer smo educirali žene o kolagenu, degustirali, družili se... Uglavnom ugodno se kolagenizirali! - napisala je pored osvrćući se na svoju novu suradnju.

Inače, pjevačica često oduševi sve svojim neobičnim kombinacijama. Tako smo je u Supertalentu, gdje je u ulozi članice žirija, u jednoj od emisija imali priliku gledati u ružičastoj lateks haljini, a kasnije se u emisiji pojavila u drugoj, zelenoj haljini jer je s prethodnom haljinom imala nezgodu. Majin stilist i prijatelj Marko Grubnić nakon emisije na društvenim je mrežama objasnio što se dogodilo tada.

- Na snimanjima se, ma koliko god je sve do zadnjeg detalja isplanirano i pomno osmišljeno, mogu dogoditi neke nepredviđene situacije. Ova zelena haljina npr. uopće nije trebala biti u ovoj sezoni Supertalenta , bila je rezerva u garderobi za "ne daj Bože", iskustvo me naučilo da uvijek moram imati rezervu, tj. asa u rukavu ako nešto krene po zlu. Jako mi je bila cool roza haljina od pravog lateksa, što znači da se ona NE šiva, već se šavovi lijepe... Napravili smo haljinu koja je bila druga Majina koža, brutalno joj je stajala, zadovoljan sam bio jako kako je isticala njezinu figuru, cijelu sam ju namazao uljem za sjaj... Maja Šuput THE Queen je ušla u studio, reflektori su se upalili, crvena lampica na kameri je zasvijetlila, ja sam zauzeo svoju poziciju u backstageu da vidim Maju na monitoru kako izgleda, i u tom trenu sam čuo produkciju, točnije @sandra_malianus koja viče - "zovite Grubnića, pukla je haljina..." ohhhh NO - mislio sam si, ljepilo je popustilo na šavu, ali u takvim situacijama uvijek nastojim biti smiren, i jesam smiren, jer ja sam pro, situacije se uvijek dešavaju, a ja UVIJEK imam back up, ovaj put je to bila mala zelena, jako efektna haljina koja je taj dan ukrala show, a vama donijela malo vedrine i boje na male ekrane... Uživajte, jer što god da se desilo - SHOW MUST GO ON... - napisao je.

