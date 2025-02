Mačo zvijezda patriotske i konzervativne Amerike: Zbog homofobije i antisemitizam kolege ga već 20 godina preziru

Među brojnim hollywoodskim zvijezdama koje su izgubile svoje domove u nezaustavljivom požaru koji je u Los Angelesu gutao sve pred sobom je i Mel Gibson. "Ovo je očito razarajuće. Emotivno je. Dugo sam živio tamo i imao sve svoje stvari ondje. Sada kao da sam se oslobodio tereta svojih stvari jer je sve u pepelu", rekao je za u podcastu proteklih dana o kući u kojoj je sa suprugom i sinom živio posljednjih 15 godina. Unatoč razaranju, glumac je s olakšanjem rekao da su njegovi pilići s farme preživjeli požar. No, sve njegove stvari potpuno su uništene. "Tamo sam imao puno osobnih stvari koje ne mogu vratiti... Svakakvih stvari, od fotografija do datoteka, do svačega što sam skupio tijekom godina. I puno odjeće - prilično cool stvari, ali znate da se sve to može zamijeniti. Ma to su samo stvari. Najbolja vijest je da su svi u mojoj obitelji i oni koje volim dobro, i svi smo sretni i zdravi i izvan opasnosti, to je sve o čemu se mogu brinuti, zapravo", rekao je glumac i redatelj. Nevolja ga je prekinula u promociji novog filma snimljenog pod njegovom redateljskom palicom, pod nazivom "Rizičan let" ("Flight Risk"), koji okuplja zvjezdanu glumačku postavu koju predvode Mark Wahlberg, Michelle Dockery i Topher Grace, snimljenog u rekordnom roku od samo 22 dana.

Prema najavama, riječ je o dojmljivoj priči o preživljavanju i ljudskoj otpornosti, što nije nepoznanica za australskog glumca koji je dalek put morao proći do crvenih tepiha Hollywooda. No izvan glumačkog svijeta njegov je život bio narušen kontroverzama - alkoholizam, vožnja u pijanom stanju, nasilje u obitelji, ovisnost o drogama, optužbe za homofobiju, antisemitizam i rasizam, zbog čega ga kolege iz filmskog svijeta već gotovo dva desetljeća preziru i odbacuju. Mel Gibson rođen je 3. siječnja 1956. godine u malom američkom gradu Peekskillu u obitelji ultrakonzervativnih irskih katolika. Bio je srednje od jedanaestero djece Huttona i Ann Gibson, koji su ih odgajali tradicionalno i prenijeli im snažnu vjeru u Boga. Dok je Hutton radio u New Yorku, obitelj se povukla na farmu izvan grada pa su djeca odrastala viđajući oca samo vikendima. Mel je od rane dobi okusio neimaštinu, čak i bijedu. Obiteljska financijska situacija dodatno se pogoršala kada je njegov otac zbog teške ozljede na radu izgubio posao pa su starija djeca morala početi raditi. Huttonu je poslodavac isplatio odštetu u iznosu od 145.000 dolara, a u kvizu "Izazov" osvojio je 25.000 dolara. Shvaćajući da to nije dugoročno rješenje, odlučio je s obitelji potražiti sreću u Australiji.

Mnogi su isticali kako je glavni razlog odlaska obitelji iz SAD-a Huttonova želja da zaštiti najstarije sinove od odlaska u Vijetnam, što nije bila istina. Iako je otac mrzio ratove, nije na takav način htio zaštiti sinove. Naposljetku, američka ih je vlada i u Australiji mogla pozvati da služe domovini, što se i dogodilo kada je Melov najstariji brat unovačen, ali u Vijetnam nije otišao jer nije prošao liječnički pregled. Pravi razlog, osim ekonomske situacije, bio je Huttonov strah od širenja liberalizma i opscenosti koje su donijele šezdesete godine. Tako je Mel sa 12 godina postao Australac, a prvih su ga godina ondje svi zvali Jenkijem. "Odmah sam vidio razlike između lokalnih dječaka i mene. Kako ne bih svaki dan upadao u tučnjavu, trudio sam se što više biti poput njih. Satima sam sjedio i gledao što rade kako bih ih poslije mogao oponašati. Bio je to odličan trening za glumu", prisjetio se Gibson.

Pokušavajući se uklopiti, Mel je postao stereotipni Australac - buntovnik koji voli alkohol, tučnjave i djevojke. Iako je upisao katoličku školu, nije mogao obuzdati divlju narav pa su ga ispisali iz katoličke škole, a njegov otpor prema autoritetima osjetili su i učitelji javne škole. Nakon mature nije znao što bi sa sobom pa je čak razmišljao o tome da postane svećenik. Iz znatiželje se okušao u novinarstvu, ali je odustao i počeo raditi u tvornici sokova u predgrađu Sydneyja. - Neko sam vrijeme zaista bio ustrajan u naumu da postanem novinar, ali kada sam počeo raditi taj posao, shvatio sam da to nije za mene. Divim se novinarima jer su uvijek dostupni. Slobodnog vremena nemaju, a najteže je to što ni iz čega moraju stvoriti nešto - rekao je.

Brojni obožavatelji i filmska industrija mogu zahvaliti Melovoj sestri Sheili što je on danas glumac. Ona je uvidjela bratov talent za zabavljanje i samoinicijativno je u njegovo ime poslala molbu za upis na Nacionalni institut dramske umjetnosti. Ubrzo je stigla pozivnica za audiciju na koju je otišao duge neuredne kose i brade koja mu je potpuno skrivala lice. Unatoč neprimjerenom izgledu, prošao je audiciju i upisao fakultet. Diplomirao je 1977. na Nacionalnom institutu dramske umjetnosti u Sydneyju. Iste se godine pojavio kao debitant, a za prvu je ulogu dobio tek samo dolara. Prvi se put pojavio u televizijskim serijama kao što su "Sullivanovi", "Cop Shop" i "Kazna". Mladi Gibson u Australiji je prošao institucionalni trening za kazališnog glumca: igrao je "Hamleta", "San ljetne noći" i plesne predstave, pa bi vjerojatno zauvijek ostao na Shakespeareu da se u to doba - potkraj sedamdesetih - nije počelo buditi ono što će se poslije zvati "australski novi val". Mel Gibson postat će otjelovljenje tog novog filmskog čuda.

Godine 1981. glumi u Weirovu "Gallipoliju", filmu koji tumači australsku "državotvornu svijest" kroz užas Galipolja, gdje su Britanci 'ladno poslali "klokane" pred turske mitraljeze dok su sami pili čaj. Godine 1983. glumi novinskog dopisnika u Indoneziji u Weirovoj "Godini opasnog življenja", filmu kojim Australija otkriva azijsko susjedstvo. Istodobno, Gibson postaje i akcijska zvijezda zahvaljujući trilogiji čiji je prvi nastavak snimljen još 1979., ali je Zapad otkriva tek kasnije. Ulogu u trilogiji "Mad Max", koja ga je proslavila, umalo nije ni dobio jer se noć prije audicije potukao s trojicom muškaraca pa je došao natečenog nosa i slomljene vilice. Nije se ni nadao da će dobiti ulogu, nego je tamo otišao kako bi pravio društvo prijatelju. Međutim, casting agent mu je rekao da dođe za dva tjedna. Kad se vratio, umalo ga nisu prepoznali jer su mu ozljede gotovo u cijelosti zacijelile.

Prvi film iz ove slavne franšize koštao je samo 400 tisuća dolara i zaradio sto milijuna, postavši najunosnija filmska špekulacija u povijesti. Amerikance je toliko nervirao Gibsonov jaki australski akcent da su ga u prvom filmu sinkronizirali, no do drugog filma već je bio globalna zvijezda i više nikomu nije smetao njegov "aussie" akcent. U Jugoslaviji trilogija izlazi pod naslovom "Drumski ratnik" i postaje odmah kult. "Pobješnjeli Max" postao je najuspješniji australski film svih vremena i Mel je preko noći postao zvijezda. Tako završava prvo i filmski najrelevantnije razdoblje za Gibsona - glumca. Godine 1984. Gibson snima prvi holivudski film ("River") i ostaje trajno u Hollywoodu, na američkom tlu, odakle je i ponikao. Tih osamdesetih filmska se industrije već sasvim okreće mladima, tipični profil zvijezde su "lijepi dečki" poput Cruisea i Brodericka, pa divlji rabijatni Gibson ulazi u nezauzetu nišu klasične mačo zvijezde kao zamjena za Johna Waynea ili Stevea McQueena. Glumi štošta, od akcijskih filmova do komedija, od Bountyja do Hamleta, no daleko najveću slavu stječe ulogom Riggsa u filmovima serije "Smrtonosno oružje". U tom trenutku Gibson je enormna zvijezda, oličenje mainstreama, ali nikome na pamet ne bi palo da će postati objekt ideoloških trvenja ili politička činjenica.

Godine 1993. režira prvi film - patetičnu i nezanimljivu dramu "Čovjek bez lica" - ali s današnjom pameti lakše je vidjeti kako se kroz odnos unakaženog bivšeg profesora, te gradića koji ga mrzi i smatra čudovištem već pomalja Gibsonov stalni pripovjedni motiv. Niz Gibsonovih filmova počivat će na odnosu izdvojenog, prokazanog pojedinca (uključujući Isusa) i odvratne većine, gomile i rulje koju Gibson prikazuje s neuvijenom mizantropijom punokrvnog konzervativca. No, za Gibsonove devedesete puno je važniji "Braveheart", škotska patriotska epopeja koja mu donosi Oscara i kao autoru. Za film "Hrabro srce", koji je sam režirao te odradio glavnu ulogu, dobio je Zlatni globus za najbolju režiju, kao i Oscara za najbolji film i režiju iste godine. Isprva je odbio scenarij, jer je mislio da je prestar za ulogu. Nakon pomnog razmišljanja, ne samo da je odlučio glumiti, nego i režirati film. Kada su mu ponudili ulogu Jamesa Bonda, Mel je odbio jer je tada bio prezauzet snimanjem filma "Hrabro srce", pa je ta uloga pripala glumcu Timothyju Daltonu. Kada su ga 1989. godine pitali da bude prvi filmski Batman, on je ponovo odbio jer je snimao "Smrtonosno oružje 2".

Od tada, Gibson će kroz devedesete postati filmsko utjelovljenje patriotske, konzervativne kontrakulture suprotstavljene dominantnoj clintonovskoj eri. U "Patriotu" (2000.) Australac Gibson i Nijemac Emmerich napravit će domoljubnu epopeju u američkoj revoluciji koja frapantno sliči na partizanske spektakle, dok u "Bili smo vojnici" (2002.) Gibson utjelovljuje pukovnika iz vijetnamskog rata. Usprkos imidžu poželjnog muškarca, Gibson je gotovo tri desetljeća bio u stabilnom braku s medicinskom sestrom Robyn Moore Gibson, s kojom se vjenčao 1980. u Novom Južnom Walesu, u krugu najbliže rodbine i prijatelja. U to su vrijeme slovili za jedan od najstabilnijih parova Hollywooda: u njihovu braku nije bilo prevara, afera ni turbulencija o kojima bi tabloidi pisali. No, ubrzo su se morali razdvojiti jer je Mel dobio ulogu u filmu "Galipolje" Petera Weira te se zbog snimanja morao preseliti u Egipat. Dok je ondje snimao, Robyn je rodila njihovo prvo dijete. Zajedno imaju sedmero djece, jednu kćer i šestoricu sinova. Nevolje u raju počele su 2009. kada je svijetom odjeknula vijest da napušta suprugu Robyn zbog ruske glazbenice Oksane Grigorieve. Ubrzo se saznalo da je Oksana trudna, i to već nekoliko mjeseci. Robyn je samo dva tjedna kasnije zatražila razvod braka.

Trebao je to biti najskuplji razvod u povijesti i spominjala se brojka od milijardu dolara. Ni veza s Oksanom nije dugo potrajala - samo pet mjeseci nakon rođenja njihove kćeri Lucije, par je u travnju objavio da se razilazi. Oksana je dugo vremena tvrdila da ju je 54-godišnji glumac mjesecima verbalno i fizički zlostavljao. Oksana je s cijelim svijetom podijelila snimke na kojima plačljivo govori: "Udariti ženu koja drži dijete u naručju? Razbiti joj dva zuba? Pa kakav to muškarac radi?", a Mel joj odgovara: "Aha, sad si ljutita. Znaš što? Zaslužila si što si dobila!" Hollywood i cijeli svijet zgražao se nad njegovim ispadima, a jedina osoba koja je stala u njegovu obranu bila je bivša supruga Robyn koja je rekla kako Mel nikada nije podignuo ruku na nju ili njihovu djecu. Osim optužbi za obiteljsko nasilje, nekoliko puta je bio uhićivan zbog pijane vožnje i sukobljavanja s policijom, a često su ga optuživali i za antisemitizam. Primjerice, Gibson je napisao scenarij za "Pasiju" s piscem Benedictom Fitzgeraldom, a sam je financirao film, potrošivši između 40 i 50 milijuna dolara vlastitog novca. Kritike su bile podijeljene, a kad su ga pitali hoće li njegov film "uznemiriti Židove", Gibson je odgovorio: "Ne bi trebao. Trebao bi samo reći istinu."

Optužbe za antisemitizam dodatno su se rasplamsale nakon novinskih napisa o Gibsonovu ocu, Huttonu Gibsonu, za kojeg se tvrdilo da poriče holokaust i tvrdi da je većina priče o holokaustu "fikcija". Potom je 2009., tijekom nedjeljne mise u crkvi u Kaliforniji, vikao na župljane, dvojicu svećenika i biskupa, optužujući ih da ga ogovaraju te im je čak zaprijetio da će zatvoriti crkvu ako mu ne prestanu govoriti iza leđa. U srpnju 2010., pak, napao je novinarku koja se kao lažna obožavateljica uvukla u VIP ložu i pokušala ga snimiti s partnericom Oksanom. Zbog svojih problema s alkoholom i agresijom, nekoliko je puta bio optužen i osuđen, no čini se da je naposljetku pronašao mir s tri desetljeća mlađom glumicom Rosalind Ross, koja mu je rodila deveto dijete, sina Larsa. Zahvaljujući dugoj i uspješnoj karijeri, Gibson je uspio stvoriti pravo bogatstvo pa se procjenjuje da vrijedi oko 425 milijuna dolara. Pored glume, bavi se i nekretninama i diljem Amerike prodaje stanove, posjeduje hotele te vlastiti otok. Možda će upravo ondje sagraditi svoj novi dom, uništen u tragičnom požaru.

