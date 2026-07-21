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u 19.50 sati

Dinamo kreće na svoj put prema Ligi prvaka: Evo gdje možete pogledati prvu utakmicu

Foto: RTL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
21.07.2026.
u 11:36

Večerašnju će utakmicu na RTL-u, kao i onu uzvratnu za tjedan dana, komentirati Filip Brkić, a u Thun je već otputovala reporterka Donna Diana Prćić, koja je u jučerašnjem izdanju informativne emisije RTL Danas razgovarala s Dinamovim trenerom Marijem Kovačevićem.

U novu europsku sezonu Dinamo kreće večeras u 19.50 sati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo! Hrvatski prvak u drugom pretkolu Lige prvaka igra protiv švicarskog prvaka FC Thuna. Prva utakmica igra se na Stockhorn Areni u Thunu, dok je uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije, 28. srpnja, također uz prijenos na RTL-u.

Večerašnja utakmica protiv Thuna bit će jubilarna 400. Dinamova u europskim natjecanjima! Pripremne susrete u Sloveniji Modri su odradili sa stopostotnom učinkovitošću, a sada u Švicarskoj žele opravdati titulu favorita. Dinamo će biti bez Luke Stojkovića, koji zbog suspenzije mora preskočiti europski nastup. Uz oporavljenog Matea Lisicu koji ponovno konkurira za nastup, najveća vijest koja posebno raduje sve navijače povratak je miljenika Mislava Oršića!

S druge strane, Thun je senzacionalni pobjednik švicarskog prvenstva. Naime, prije samo godinu dana iz druge lige izborili su plasman u najviši rang, da bi odmah osvojili i prvi naslov u 128 godina dugoj klupskoj povijesti. Trener lijepe nogometne priče Švicaraca, Mauro Lustrinelli, napustio je klub i otišao u Union Berlin, a trenersko vodstvo preuzeo je Gian-Luca Privitelli, dosadašnji izbornik švicarske U-20 reprezentacije.

Večerašnju će utakmicu na RTL-u, kao i onu uzvratnu za tjedan dana, komentirati Filip Brkić, a u Thun je već otputovala reporterka Donna Diana Prćić, koja je u jučerašnjem izdanju informativne emisije RTL Danas razgovarala s Dinamovim trenerom Marijem Kovačevićem.

"Sigurno da ćemo dati najbolje što možemo, početak sezone je, protivnik je dobar, pripremili smo se za njega... Stvarno su agresivni i čvrsti, igraju kolektivno i dosta napadački, mislim da će biti zanimljiva utakmica. Gledamo najviše na sebe i našu ekipu i ako mi odradimo ono što smo pripremili, vjerujem da ćemo pokazati kvalitetu već u prvoj utakmici", istaknuo je. Ako prođu Thun, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvika s Farskih Otoka i litvanskog Kauno Žalgirisa koji vodi naš Željko Sopić.

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„Stadion bi trebao biti rasprodan, 10.000 ljudi trebalo bi gledati utakmicu Thun-Dinamo, s 900 navijača Dinama u gostujućem sektoru“, otkrila je u jučerašnjem javljanju za RTL Danas Donna Diana Prćić, istaknuvši kako u Dinamovu stožeru ne razmišljaju o daljnjem ždrijebu koji im se otvorio, već su fokusirani isključivo na današnju utakmicu. Prvi Dinamov ispit u drugom pretkolu Lige prvaka ne propustite večeras od 19.50 sati, uživo na RTL-u i platformi Voyo.

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Ključne riječi
nogomet Dinamo sport utakmica TV showbiz

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