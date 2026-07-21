HRT najavljuje film 'San o slobodi': Kako su bašćanski branitelji ispisali najljepše stranice odanosti domovini

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u srijedu, 5. kolovoza na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) s početkom u 20:15 sati prikazuje dokumentarni film „San o slobodi“ posvećen djelovanju bašćanskih veterana tijekom i nakon domovinskog rata. Dokumentarni film o velikom broju mještana iz Baške koji su u prijelomnim trenucima povijesti pokazali iznimno zajedništvo, odgovornost i privrženost svome kraju. No ovo nije samo priča o jednom vremenu, nego i o onome što ostaje nakon njega — o solidarnosti, društvenom angažmanu i vrijednostima koje se prenose dalje. Kroz osobna sjećanja i kolektivno iskustvo film prati zajednicu koja je svoju povezanost pretočila u trajnu brigu za druge, za mjesto kojem pripada i za budućnost koja se gradi u miru.

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Film je snimljen uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja i Općine Baška. Scenarij potpisuje Iva Cikojević, režiju Branko Ištvančić, montažu Darko Bušnja, produkciju Bond Squad, 2024. Urednik je Dražen Miočić, producentica Željka Benčić, direktor fotografije je Dario Hacek.