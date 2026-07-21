Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOMOVINSKI RAT

HRT najavljuje film 'San o slobodi': Kako su bašćanski branitelji ispisali najljepše stranice odanosti domovini

Foto: HRT
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
21.07.2026.
u 11:18

Dokumentarni film o velikom broju mještana iz Baške koji su u prijelomnim trenucima povijesti pokazali iznimno zajedništvo, odgovornost i privrženost svome kraju. No ovo nije samo priča o jednom vremenu, nego i o onome što ostaje nakon njega

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u srijedu, 5. kolovoza na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) s početkom u 20:15 sati prikazuje dokumentarni film „San o slobodi“ posvećen djelovanju bašćanskih veterana tijekom i nakon domovinskog rata. Dokumentarni film o velikom broju mještana iz Baške koji su u prijelomnim trenucima povijesti pokazali iznimno zajedništvo, odgovornost i privrženost svome kraju. No ovo nije samo priča o jednom vremenu, nego i o onome što ostaje nakon njega — o solidarnosti, društvenom angažmanu i vrijednostima koje se prenose dalje. Kroz osobna sjećanja i kolektivno iskustvo film prati zajednicu koja je svoju povezanost pretočila u trajnu brigu za druge, za mjesto kojem pripada i za budućnost koja se gradi u miru.

FOTO Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske
1/35

Film je snimljen uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja i Općine Baška. Scenarij potpisuje Iva Cikojević, režiju Branko Ištvančić, montažu Darko Bušnja, produkciju Bond Squad, 2024. Urednik je Dražen Miočić, producentica Željka Benčić, direktor fotografije je Dario Hacek.
Ključne riječi
dokumentarni film HRT Oluja Domovinski rat baška branitelji showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

16
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Šokantno priznanje: 'Spavala sam s tatinim kumom na samu noć vjenčanja dok je njegova obitelj čekala kod kuće!'

Stella je objasnila da su je tatin kum i još jedan očev bliski prijatelj, kojeg poznaje od djetinjstva, pozvali u svoj Airbnb. Oko 4 ujutro počeli su razgovarati i smijati se, a atmosfera je bila odlična. Kako je njezina prijateljica zaspala, a u blizini nije bilo Ubera za povratak u hotel, Stella je zaključila da moraju tamo prespavati te je legla pored njega. Sljedeće jutro probudila se pored tatinog kuma i svoje prijateljice, svjesna da su te noći bili intimni dok je njezina prijateljica spavala odmah do njih

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!