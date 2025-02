Lucia iz 'Života na vagi' nakon rođenja sina Viktora: To me rastužilo, cijeli dan pričam sa sestrama i liječnicima

Lucia Šarić Lončarek, kći sesvetskog bogataša Marijana Šarića i bivša natjecateljica showa "Život na vagi" podijelila je prošli tjedan sretnu vijest kako je postala mama. Rodila je dječaka kojem su ona i suprug odlučili dati ime Viktor, a sada je na društvenim mrežama podijelila svoje iskustvo vezano za porod u jednoj privatnoj poliklinici u Zagrebu. Opisala je kako je prošao njezin porod carskim rezom.

- Što se same pripreme za operaciju i operacije tiče, sve je prošlo odlično, apsolutno ništa me nije boljelo. Očekivala sam zapravo puno bolnije i stresnije iskustvo, međutim nije. Uzmite u obzir da sam ja prošla 3 velike operacije i 3 male, sve je to meni već poznato, ali doista (barem ovdje) ništa nije boljelo. Jedina bol koje se sjećam je pikanje vena za vađenje krvi zbog čuvanja matičnih stanica za bebu. Tako da žene koje idete na carski, no stress. Samo jako u glavi i to je to, oporavak - danas mi je 2. dan od carskog i sve sama radim i nosim bebu i presvlačim bebu i prala sam kosu i oblačim se i sjedim. Naravno da ćete malo osjetiti rez da boli i peče, kad se porežete po prstu muči vas 2-3 dana, kako ne bi ovo. Samo hrabro i pripremiti glavu - napisala je Lucia u objavi na Instagram storyju. Podijelila je i koliko ju je rastužilo što neće imati dovoljno mlijeka za dojenje. - Ono što je mene danas jako rastužilo je činjenica i spoznaja da jednostavno neću imati dovoljno mlijeka za dojenje. Nisam mislila da će me to pogoditi jer mi je rečeno od strane radiologa prije nekih godinu dana da jednostavno nemam žlijezde (što je pozitivno za prevenciju raka dojke, ali negativno za dojenje) i da će dojenje biti gotovo nemoguće - napisala je Lucia i nastavila:

- Ja sam poprilično jaka u glavi i znam što želim, a što ne, ali prvo informacija da ne mogu na prirodni porod pa poslije informacija da neće biti dovoljno mlijeka me rastužila. Osjećala sam se kao da nisam napravila ništa kako treba, a iskreno nisam navikla gubiti. Cijeli dan pričam sa sestrama i doktorima i htjela sam vam samo reći da je u redu. U redu je imati mlijeko za cijeli odjel, u redu je imati mlijeko, a ne dojiti zbog straha ili problema, u redu je ne imati žlijezde i koristiti adaptirano mlijeko... ništa to nije razlog ni za suze ni za osjećaj grižnje savjesti. Svatko zaslužuje napraviti onako kako najbolje zna i MOŽE, a na kraju dana sigurna sam da ste u nečem drugom BRUTALNE!