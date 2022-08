Ljudima iza tadašnje “željezne zavjese” nosio je dašak zapada, a godišnje je imao više od 300 koncerata

Nisu slučajne usporedbe velikog Rajka Dujmića, koji nas je napustio prije točno dvije godine, s Bennyjem Andersonom i Björnom Ulvaeusom, legendarnim autorskim dvojcem iz Abbe. Njegove pjesme slušale su sve generacije, zahvaljujući realističnim tekstovima, ali i njegovim briljantnim aranžmanima.

Svjetske turneje

Novi fosili nastupali su na području cijele bivše Jugoslavije, ali i u inozemstvu. Bili su na turneji u Americi, a u tadašnjem Sovjetskom Savezu sredinom osamdesetih nastupali su puna tri mjeseca, tijekom kojih su održali 60 koncerata.

Za ljude iza tadašnje “željezne zavjese”, Novi fosili bili su dašak zapada, budući da u tadašnjoj komunističkoj zemlji nisu gostovali bendovi iz Velike Britanije i SAD-a. Godišnje su imali oko 300 koncerata, mnogobrojne turneje po tadašnjem SSSR-u, SAD-u, Kanadi i zemljama Europe. Koncerti Novih fosila redovito su završavali dugotrajnim pljeskom. Dujmić je na jednom od svojih brojnih putovanja u Herceg Novom upoznao i Milenu, medicinsku sestru iz Negotina, koja ga se toliko dojmila da joj je kazao kako će joj posvetiti pjesmu. Kada je dvije godine poslije održao turneju koja se zvala “Milena, generacijo”, ona je već bila udana žena s dvoje djece, oduševljena što je Rajko održao obećanje.

Na internacionalnoj sceni za Rajka se itekako znalo zahvaljujući Eurosongu. Dujmić je naš najuspješniji autor i jedini pobjednik na ovom najpoznatijem svjetskom glazbenom natjecanju. Kada gledamo povijest Eurosonga, Dujmić je ukupno 13. autor po uspješnosti. – Pobjeda je ono što se pamti. Za nastup na Eurosongu natjecao sam se devet godina zaredom i u devet godina sam tri puta prošao. Podsjetit ću da sam prvo bio četvrti s Novim fosilima i pjesmom “Ja sam za ples”, zatim šesti sa Srebrnim krilima i “Mangupom” i na kraju sam pobijedio s Rivom i pjesmom “Rock Me Baby”. Riva je bila moj odabir za tu pjesmu, premda su me forsirali da idu Novi fosili. Nisam htio. Sjećam se kad sam ih prvi put vidio kako sviraju na jednoj ljetnoj terasi. Odmah sam imao viziju što će biti s njima. Ukazali su mi se u plavom – pričao nam je Rajko u svom posljednjem intervjuu. Inače, zanimljivo je Dujmić je jedini od svih pobjednika u 50 godina Eurosonga koji je izostao s dodjele nagrada jer je s Novim fosilima tada bio na turneji.

Filmska priča

Posljednjih mjeseci marljivo je radio na svojoj velikoj Antologiji koju je, nažalost posmrtno, objavila Croatia Records. – Često mi govore da je moj život kao filmska priča, a mogu vam najaviti da će prije biti knjiga. S Tonijem Volarićem, koji je režirao film “Vrati se, Pope”, napravio sam okosnicu svoje biografije, pa sad što Bog da. Trebamo još dodati nešto pikanterija i naći izdavača. No, ja nisam za pikanterije, ali to prodaje knjige. Napisao sam više od 1000 pjesama i radije bih govorio o njima. Sad se rađaju nove generacije koje ne pamte moje pjesme, a radio i TV postaje guše našu glazbu. To nije dobro. Fosili su kvaliteta koja je bila ispred svog vremena i tekstualno i harmonijski – kazao je svojedobno Dujmić čijim dolaskom Novi fosili postaju najpopularnija grupa u Jugoslaviji. Neke od njihovih pjesama postale su hitovi za sva vremena: “Da te ne volim”, “Reci mi tiho, tiho”, “Saša”, “Šuti moj dječače plavi”, “Sanja”, “Plava košulja”...

Podsjetimo, Rajko Dujmić preminuo je 4. kolovoza 2020. u 66. godini života od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći koja se dogodila u blizini njegove vikendice u Gorskom kotaru.