Ljubavnik provocira Karleušu na Instagramu, evo o čemu je riječ

Idiličnom fotografijom u društvu supruga Duška Tošića, koji je proslavio rođendan, Jelena Karleuša je još jednom pokušala svima dati do znanja kako je sve u redu u njenom braku unatoč brojnim medijskim napisima o njenoj aferi s nogometašem Ognjenom Vranješom.

Nešto kasnije na svom Instagram storyju pjevačica je objavila fotografiju na kojoj zavaljena u fotelju s nogama oslonjenim na kauč gleda kroz prozor i nije trebalo dugo da Tošić malo isprovocira pjevačicu. On je ubrzo na svoj Instagram story stavio gotovo identičnu fotografiju.

Foto: Instagram

Naime, sumnja se kako je upravo Vranješ cijelu priču o aferi s pjevačicom plasirao u medije i da je on medijima dao njene golišave fotografije koje mu je slala. Mediji u Srbiji prenose kako je par snimio i svoj seksualni odnos te da je Karleuša ponudila Vranješu 300 000 eura ako snimku uništi, ali on ne pristaje na to.

Foto: Instagram

U ponedjeljak se navodno Vranješ i Karleuša nalaze u Beogradu kako bi razgovarali.

