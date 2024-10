Marija šokirala farmera pitanjem: 'Jesi li bio s Vesnom intiman?' A evo i tko je stigao Ivici na farmu, mnogi je se sjećaju

Nakon što je voditeljica Anita Martinović obznanila Ivi da mu je dovela novu djevojku, iz automobila je izašla Riva iz Dortmunda, koju su gledatelji mogli upoznati u prošloj sezoni showa. „Katica je prokuhala. Ovo postaje sve žešće i žešće“, komentirala je Milena, „Riva nije loša kao osoba, ali ona dobro zna što želi i ne da ispod sebe.“ „Lijepa, predivna, ali šok, ostao sam u šoku“, poručio je farmer, a Katica je obećala da će se boriti.Ivo se odvojio s Rivom kako bi je malo bolje upoznao. Za to vrijeme Milena i Katica su tračale gošću.„Vidjela sam da si muževan, simpatičan, lijep i onda sam rekla – mogla bih te upoznati!“ poručila mu je, „Imam li ja kakve šanse?“ „Imaš, kao i ostale cure... Malo i bolje“, kazao je farmer.

U Ceriću, Vivien se pakirala, kazavši da joj je ipak žao što odlazi i da će joj nedostajati Tonijeve sestra i mama. „I ti ćeš nama faliti“, poručila joj je Valentina, dodavši da su ona i Toni više željeli da ona ostane. Tonijeva mama na odlasku ju je zagrlila i poklonila joj cvijet: „Pa mogla si i ostati!“ „Nemam ja protiv Valentine ništa. Ako će ona doći, ako će se ponašati normalno, u biti, ona i ja ne moramo ni razgovarati ni išta... A oni ako se budu slagali... Ja se miješati neću, ali od svih ovih cura ovdje, Vivien mi je bila najiskrenija i najotvorenija“, dodala je mama. Zlatko je isplanirao odlazak na jahanje, što je njegove odabranice oduševilo, a Darko je svoje dame odlučio iznenaditi zabavnim izletom u Đurđevac kako bi vidjele deve.

VEZANI ČLANCI:

Ivica svoje Ilonu, Ivanu i Amru vodi na kupanje na rijeku Unu. Izazvao ih je da otplivaju do druge obale, a pobjednica će dobiti romantičnu večeru. Usudila se jedino Ilona, koja je i uspjela. „Prijeći ću ako ćeš me ženiti“, poručila mu je Amra. Ilijine Marija i Ruža bile su sretne što je Mirjana otišla jer, po njihovim riječima, u kući više nema tenzija i svađa. No farmer je malo sumnjao u svoju odluku pa priznao da mu je žao. „Ilija je sad navalio na mene, pokušava me pridobiti na sve načine, vidjet ćemo što će biti“, kazala je Ruža.

FOTO U Big Brotheru se ljubila s Blaće, a danas vodi potpuno drukčiji život daleko od očiju javnosti i ne izgleda ovako

Na Željkovom imanju svi su još bili pod dojmom Petrina odlaska. Marija je smatrala da je Petra nepravedno izbačena, a večer je iskoristila da farmeru detaljno razloži sve što želi u životu i što očekuje od njega. Vesna je to smatrala strašno napornim. „Jesi li bio s Vesnom intiman?“ upitala je odjednom tražeći objašnjenje, a farmer je kazao kako nije. „Jesi li Vesni pisao da je tvoja srodna duša?“ dodala je, a kad je farmer kazao da se ne sjeća, tražila je Vesnin mobitel kako bi mogla provjeriti. Željko joj je rekao da može pisati što kome želi, a Marija je dodala kako joj je Vesna čak i opisivala neke njihove intimne trenutke. „Nije istina!“ branio se. „Ne želim raditi nikakvu pomutnju. Ako osjetim nešto između vas dvoje, ja ću se još više povući“, rekla je Marija.

„Osamdeset posto vjerujem da Željko nema nikakve interese prema Mariji. Doslovno nakon svakog njezinog bla-bla, okrene očima i sa strane mi kaže kako je dosadna“, otkrila je Vesna. Na Ivinom imanju Riva se smjestila u svoju sobu, a farmer im je već dodijelio i sutrašnje radne zadatke – pakiranje lavande i pripremu gulaša. „Mislim da je Ivo u njoj vidio samo jednu ženu koja je gošća“, smatrala je Milena da nema opasnosti. Nakon kupanja u Uni, Ivica i cure zaigrali su odbojku na pijesku, a druženje je prekinula voditeljica Anita Martinović s posebnom gošćom – Klarom Perko. „Kad sam vidjela da dolazi s nekim, nije mi bilo OK, šlagirala sam se blago“, kazala je Ivana. „Poremetila je moju platformu tijela. Ja nisam reagirala agresivno, ali sam se zadržala toliko da ne kažem nešto ružno“, dodala je Amra kad ju je prepoznala.

GALERIJA Vruće fotke! Pogledajte kako se Lidija Bačić mijenjala tijekom godina i neka njena najseksi izdanja

Ivica je priznao da nema pojma tko je to, što je Klaru pomalo uvrijedilo: „Mislio sam da nije uopće cura za farmu, nego da je neka Anitina pomoć, vizažistica.“ „Došla sam samo radi tebe iz Njemačke“, kazala mu je, no farmer je smatrao da je pogriješila. „Malo kulture“, Ilona je poručila farmeru kako prema svakom gostu ipak mora biti pristojan pa rekla Klari kako će je lijepo prihvatiti u svoju ekipu. „Ivici ću dati šansu da to ispravi, Ilona je probala popraviti njegovu grešku“, kazala je Klara. „Mojoj Iloni nije nitko konkurencija“, zaključila je oštro Ivana. A kako će se Klara snaći u Lipovljanima i slijedi li još kojem farmeru slično iznenađenje, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', u nedjelju od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

VIDEO Uhićen je Esmir iz 'Života na vagi', nanio je teške ozljede svom sugrađaninu koji je bio i u komi