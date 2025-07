Ljetne legende: domaći i svjetski hitovi koji su utjecali na brojne generacije

Zaboravimo ovom prigodom na Beach Boyse, nedavno preminulog Briana Wilsona i “dječake s plaže”, koji su još u šezdesetima ispisali najbolji ljetni soundtrack Kalifornije. Brojne pjesme tijekom desetljeća bavile su se temom dokolice i bijega od vrućine, a ovih deset domaćih i inozemnih pop albuma i danas su česta zvučna kulisa “ljetne glazbe” na obali, kako na radijskim programima, tako i u klubovima.

Oliver Dragojević – “Malinkonija”

Drugi studijski album Olivera Dragojevića, “Malinkonija” iz 1977., bio je izvođački i autorski trijumf Olivera i Zdenka Runjića – prodan u zavidno velikoj nakladi – a mnogi danas pogrešno ga smatraju kompilacijom najvećih hitova. “Malinkonija” je ranije Oliverove uspjehe na singlovima i festivalima sastavila u uvjerljivu priču albuma gdje se na jednom mjestu nalaze klasici poput “Malinkonije”, “Galeb i ja”, “Skalinada”, “Romanca”, “Ako izgubim tebe”, “Nedostaješ mi ti”, “Našoj ljubavi je kraj” i drugi. Album je bio zapakiran u efektnu “3D” omotnicu s “izrezanim” Oliverovim naočalama na prednjem kartonu ovitka. Jer, ako je glas bio njegov zaštitni znak, naočale su bile dio vizualnog identiteta na kojem Oliver nikada nije trebao posebno raditi, upravo radi tog i takvog glasa koji se daleko čuo, pa i na idućem albumu “Poeta” s ključnim pjesmama poput naslovne, “Molitva za Magdalenu” i “Fedra”. “Malinkonija” je 2006. reizdana u box setu “Oliver 1”, a tri godine poslije kao samostalni CD.

Animatori – “Anđeli nas zovu da im skinemo krila”

Već prvi singleovi Animatora “Male curice”, “Anđeli nas zovu da im skinemo krila/Ljeto nam se vratilo” i “Ostat ću mlad/Kao ogledala” iskazali su probojnost pjesama Kreše Blaževića i najavili velik talent. U slučaju singleova kod Animatora nije se radilo o uzaludnom trošenju plastike, a uz regularne objavili su i sedaminčna promo singl izdanja “Bijeg/Stavi me na konopac (mali zeleni)” i “Dok ležim cijeli dan u sjeni/Dvije pijane budale”. U jesen 1982. Animatori objavljuju prvi single “Male curice” – pjesmu s b-strane “Živjeti mirno” producirao je Vedran Božić – a zatim u produkciji Željka Brodarića Jappe za Jugoton 1983. snimaju debitantski album “Anđeli nas zovu da im skinemo krila”. Upravo su Blažević i Animatori kod nas postali primjerom zvukovnice šezdesetih prebačene u postnovovalne osamdesete. Možda zato Blaževićeve punokrvne melodije s pametnim tekstovima nisu postale masovna senzacija za najširu publiku, ali su na njegovim idejama kasnije profitirali mnogi drugi glazbenici, uključujući i Plavi orkestar i Đavole.

Đavoli – “Ljubav i moda”

Mediji često više pažnje posvećuju skandalima i ekscentričnim pojavama, a manje pristojnim “odlikašima” koji mirno i stabilno plove kroz karijeru. Neno Belan upravo je primjer sposobnog, talentiranog glazbenika kojemu je pop glazba u krvi. Ukratko bi se moglo reći da je Belan, prvo s grupom Đavoli, a kasnije samostalno, tj. s pratećim Fiumensima, cijeli svoj radni staž zapravo proveo radeći “obične ljubavne pjesme”. Prvi album Đavola “Ljubav i moda” iz 1985. do danas ostaje jedno od najefektnijih domaćih pop ostvarenja. Kao ključan album domaćeg popa osamdesetih, “Ljubav i moda” pokazala je da je Belan već tada imao prilično definiran rukopis, kao i pjevačke i gitarističke manirizme, dok je koketiranje s retro zvukom pokazalo da je bio svjestan cilkičke prirode rocka, da se sve stvari ponavljaju, obnavljaju i nadograđuju. Pogodno za retro-redistribuciju u današnjem vremenu, što se, uostalom, i događa u cijelom svijetu zadnjih 40 godina. Ukratko, Belan je s Đavolima bio novi protagonist pitkog, inteligentnog pop zvuka.

Dino Dvornik – “Dino Dvornik”

Kad se 1989. godine pojavio prvi album Dina Dvornika, proizveo je ozbiljnu tutnjavu i potres na plesnim podijima disco klubova i ostalih mjesta gdje se vrtjela glazba. Slično kao danas, i tada je matrica novokomponiranih narodnjaka odnosila prevagu kod široke publike, pa su se Dvornik i još nekoliko imena zdušno borili za nešto što se moglo zvati urbanom clubbing scenom. Dino Dvornik bio je predziđe dance scene koja se uskoro pojavila u devedesetima, ali puno kreativniji od većine njezinih predstavnika. Od uvodne “Zašto praviš slona od mene” – za koju je tekst, kao i za “Neću da znam za nikoga” napisao mladi Gibonni, ali tada još nepotpisan – velikog hita koji je iz prve najavio o čemu se radi, album je uključivao još jedan brzi klasik, “Ti si mi u mislima”, koji je bio pametno postavljen na početak B-strane ploče. Uz solidne “Tebi pripadam” i “Baš sam ljut” album je zatvorila prva velika balada Dina Dvornika “Ljubav se zove imenom tvojim”. Manje uspjele “Neću da znam za nikoga”, “Lady” i “Ja nisam tvoj” popunile su album koji i danas zvuči kao djelotvorno uvođenje funka, R’n’B-ja i soula na domaći teren.

Jinx – “The Best Of – Retro”

Iako su do tada objavili samo tri albuma (“Second Hand”, “Pompei” i “Avantura počinje”), između kojih se pojavio i nulti “Sextasy”, prvobitno objavljen samo na kazeti, iza Jinxa je ostao veliki katalog odličnih pjesama. Pop matrica praktički nepoznate grupe prebačena je u srednju struju domaće diskografije i uz Cubismo bila možda najveći medijski proboj devedesetih. Raspad ih je, što je kod nas čudno, zatekao u punom naletu prema gore. Kompilacija “The Best Of – Retro” nema praznog hoda, pobrojeni su svi najpoznatiji zgodici u kojima je kemija između Cokija, drugih članova grupe i Yaye na vokalima ostvarila priliku da domaća pop scena dobije drugačiji bend i brend – Jinx. Yaya se etablirala kao možda najsposobnija mlađa vokalistica, a rijetka kvaliteta razumijevanja autora pjesama i pjevačice bila je jedna od osnovnih prednosti Jinxa. Izvrstan je potez bio, prvi put na domaćem tržištu, dodatni DVD u ograničenoj nakladi albuma na kojemu su bili uključeni videospotovi Jinxa.”The Best Of – Retro” sjajan je presjek karijere važnog benda.

The Eagles – “Hotel California”

Hotel California najpoznatiji je album američke rock grupe The Eagles, objavljen krajem 1976. godine. Njihov peti studijski album jedan je od najprodavanijih albuma svih vremena i soundtrack kalifornijske obale. Naslovna pjesma “Hotel California” postala je simbol epohe i često se interpretira kao alegorija o američkom snu i njegovim zamkama. Album označava prekretnicu u zvuku grupe, tj. prelazak sa country rocka prema mekšem, komercijalnijem pop-rock zvuku. Producenti su bili Bill Szymczyk i sami članovi benda. Ključni članovi na ovom albumu bili su Don Henley, Glenn Frey, Joe Walsh, Don Felder i Randy Meisner. Pored naslovne pjesme, hitovi s albuma uključuju i “New Kid in Town” i “Life in the Fast Lane”. Hotel California osvojio je brojne nagrade, uključujući Grammy za najbolju rock izvedbu. Album je i danas prekretnica na kojoj su The Eagles postali visokoprofitabilni, komercijalni sastav i kao takav primjer američkog AOR-a, radiofoničnog “rocka za starije”.

Fleetwood Mac – “Rumours”

Kao ni Eaglesi, ni Fleetwood Mac u sedamdesetima nisu bili isti bend kao onaj s Peterom Geenom nekoliko godina prije. “Rumours” je objavljen u veljači 1977. godine i postao je jedan od najprodavanijih u povijesti pop glazbe. Sniman tijekom turbulentnog razdoblja unutar benda, obilježenog prekidima veza i osobnim napetostima, bio je do tada najkomercijalnije izdanje grupe i sinonim za radio-friendly pop glazbu na radijskim postajama. Članovi benda Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine McVie, John McVie i Mick Fleetwood s hitovima poput “Go Your Own Way”, “Dreams”, “Don’t Stop” i “The Chain” postavili su sasvim nove standarde za najprodavaniju glazbu sedamdesetih. Album karakterizira bogata produkcija, prepoznatljivo višeglasje u spoju soft rocka koji je dominirao top ljestvicama. “Rumours” je osvojio Grammy za album godine 1978. i prodao se u više od 40 milijuna primjeraka širom svijeta. Savršena ljetna glazba koja, usprkos komercijalnosti, zadržava vrhunske profesionalne kriterije.

Electric Light Orchestra – “Out of the Blue”

“Out of the Blue” sedmi je studijski album britanske rock grupe Electric Light Orchestra (ELO), koji je krajem 1977. godine nastavio enorman uspjeh prethodnog “A New World record”. Dvostruki album bio je antiteza punka, zacementiravši uhuugodni radijski pop Jeffa Lynna kao podlogu ekstravagantne turneje s pozornicom u obliku svemirskog broda. Kao najambicioznije i najuspješnije ostvarenja benda, album je napisao i producirao vođa grupe Jeff Lynne kao popističan primjer spoja rocka s orkestralnim elementima. ELO je bio poznat po korištenju gudača, sintesajzera i klasičnih instrumenata u kombinaciji s pop-rock temeljima, a “Out of the Blue” bio je vrhunac te dobitne formule. Album je sniman u studijima Musicland u Münchenu, popularnom studiju gdje su u to vrijeme radili i Queen, Led Zeppelin i Rolling Stonesa. Lynne je tijekom snimanja imao potpunu kontrolu nad produkcijom, a njegov perfekcionizam rezultirao je izuzetno raskošnim i bogatim zvukom.

Filmska glazba – “Saturday Night Fever: The Original Movie Soundtrack”

“Saturday Night Fever: The Original Movie Soundtrack” objavljen je 1977. godine i predstavlja jedan od najutjecajnijih albuma filmske glazbe svih vremena. Glazba je ključni element “Groznice subotnje večeri” i kruna disko ere sedamdesetih. Glavni izvođači na albumu su Bee Gees, čije su pjesme “Stayin’ Alive”, “Night Fever” i “How Deep Is Your Love” postale globalni hitovi i simboli cijele generacije. Osim Bee Geesa, na albumu se nalaze i pjesme drugih izvođača poput Kool & the Gang i Yvonne Elliman. Album je postigao ogroman komercijalni uspjeh, prodavši se u više od 40 milijuna primjeraka, i bio je višestruko nagrađivan, uključujući Grammy za album godine. Njegova plesna podloga, energija i stilska estetika definirali su disko kao glazbeni i kulturni pokret. “Saturday Night Fever” nije samo filmska glazba već i zvučna kulisa epohe koja i danas ima značajan utjecaj na pop kulturu.

Filmska glazba – “Grease: The Original Soundtrack from the Motion Picture”

Uz “Groznicu subotnje večeri”, glazba iz filma “Briljantin” još je jedan proizvod sedamdesetih s visokokomercijalnim učinkom. Objavljena je 1978. godine kao prateći album istoimenog filmskog mjuzikla koji je postao globalni fenomen. Glazba s albuma dočarava retro-duh pedesetih godina, iako je snimljena krajem 70-ih, kombinirajući rock and roll, doo-wop i pop zvukove. Najpoznatije pjesme s albuma i neizostavni ljetni hitovi bili su “You’re the One That I Want”, “Summer Nights” i “Hopelessly Devoted to You” koje izvode glavne zvijezde filma, John Travolta i Olivia Newton-John. Album je postigao ogroman uspjeh, prodao se u više od 30 milijuna primjeraka i smatra se jednim od najuspješnijih filmskih soundtrackova svih vremena. Glazba iz “Briljantina” postala je sinonim za nostalgiju prema mladosti, a album je odigrao ključnu ulogu u popularnosti filma.