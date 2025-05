Ljepotica iz telenovela nestala je iz javnost prije više od 15 godina, a šuška se da je za sve kriva ova osoba

Tijekom devedesetih godina, Adela Noriega postala je jedno od najistaknutijih lica na televizijskim ekranima diljem Latinske Amerike i šire. Publika ju je obožavala u ulogama nježnih, ali odlučnih protagonistica u popularnim serijama poput "Maria Isabel", "Divlja u srcu" i "Istinska ljubav". Njezin neosporiv talent i karizmatična pojava uzdignuli su je do statusa televizijske ikone. Međutim, 2008. godine uslijedio je neočekivan obrat koji je mnoge zatekao. Po završetku snimanja serije "Fuego en la sangre", Adela se iznenada povukla iz javnog života i u potpunosti nestala iz medijskog prostora. Prestala je davati izjave, izbjegavala je javne događaje i nije održavala nikakvu prisutnost na društvenim mrežama. Ova iznenadna tišina potaknula je brojne teorije i nagađanja.

Među najčešće spominjanim pričama ističe se navodni romantični odnos s bivšim predsjednikom Meksika, Carlosom Salinasom de Gortarijem. Prema tvrdnjama bliskih izvora, njihova navodna veza započela je krajem osamdesetih godina, a šire se i glasine o zajedničkom djetetu, iako to nikada nije službeno potvrđeno. "Skrivaju to jer se Carlos taman oženio s Anom Paulom Gerard kad mu je Adela rodila dijete. Supruzi to nikada nije priznao iako ga je nekoliko puta pitala je li to istina" rekao je ranije izvor blizak bivšem moćniku.

Priča se dalje razvija sugestijom da je bivši predsjednik bio opčinjen glumicom od trenutka kada ju je prvi put ugledao na televizijskom ekranu 1988. godine. Navodno je iskoristio svoj politički utjecaj kako bi organizirao susret s njom, unatoč njezinom prvotnom odbijanju. "On je ostao očaran njezinom ljepotom 1988. godine kada ju je vidio u naslovnoj ulozi jedne telenovele. Odmah je nazvao producenta i rekao mu da im dogovore susret. Iako je ona odbijala, Carlos je zaprijetio da će utjecati na njezinu karijeru. Rekao joj je da mu mora ispuniti sve njegove želje ukoliko se želi baviti glumom" rekao je Adelin prijatelj, prenosi srpski Mondo.

Prema navodima jednog od njezinih bivših prijatelja iz tog razdoblja, nakon rođenja navodnog djeteta, bivši predsjednik je navodno poduzeo korake da je ukloni iz javnog života. "Nakon što mu je rodila dijete, pobrinuo se da 'nestane' te joj je zaprijetio da se više nikada ne smije pojaviti u javnosti. Ne znam čime ju je i kako ucijenio, ali upalilo mu je" tvrdi izvor. Iako ove tvrdnje ostaju nepotvrđene, tajanstveni nestanak Adele Noriege i dalje intrigira njezine obožavatelje. Pitanje je li riječ o osobnoj odluci ili prisilnom povlačenju iz javnosti ostaje otvoreno i predmet je daljnjih spekulacija.

