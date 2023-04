Let 3 stigao je u Madrid, pogledajte kako obožavatelji u Španjolskoj pjevaju "Mama ŠČ!"

Prvi dio svoje promo turneje po Europi Let 3 je zaokružio nastupom u Izraelu gdje je tri tisuće obožavatelja Eurovizije s njima pjevalo pjesmu "Mama ŠČ" s kojom će Hrvatsku predstavljati na ovom prestižnom glazbenom natjecanju ovog svibnja u Liverpoolu. Dečki iz Leta 3 ovaj vikend nastavili su promo turneju i to u Španjolskoj gdje su ih opet obožavatelji zaustavljali na svakom koraku, čemu svjedoče brojne fotografije na društvenim mrežama i svima je dobro poznat izraz Mama ŠČ i mnogi nose majice i kape s tim natpisom, a neki su čak nosili i imitaciju kostima u kojima je Let 3 nastupio na ovogodišnjoj Dori.

Nakon tonske probe dio obožavatelja je dočekao dečke iz Leta 3, a na Instagram profilu Dore osvanuo je i video u kojem obožavatelji u Španjolskoj pjevaju "Mama ŠČ!". Večeras će na pozornici La Riviere u Madridu nastupiti 28 predstavnika Eurovizije 2023., a ovaj glazbeni spektakl vodit će Ruslana, ukrajinska pobjednica Eurosonga 2004., Surie, predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva 2018. te Victor Escudero.

Nakon ovog službenog eurovizijskog partyja Let 3 očekuje još jedan za tjedan dana i to u Londonu. Dečki iz Leta 3 nedavno su predstavili svoj električni Zlatni traktor na kojem planiraju doći do Liverpoola.

- S njim namjeravamo otići u Liverpool na Euroviziju. Ići ćemo cestom i teleportacijom. A čuli smo da neki ljudi već stopiraju pa se nadamo da ćemo ih stići, da se svi skupa ukrcamo - rekli su Mrle i Prlja i istaknuli su tom prigodom kako je traktor "simbol transhumanizma". Ne koristimo više fosilna goriva. Borimo se za očuvanje prirode - rekli su.

Traktor je napravio Zoran Drnjević iz Kastva, a za to mu je trebalo, uz njegov redoviti posao, 20-ak dana. - Bilo je zahtjevno, bilo je noćnih radova, rekao je za HRT. Trebalo je poštovati mnogo zahtjeva, a najviše se mučio s dizajnom. - Bilo je malo vremena. Od tepiha sam radio makete da bih im prezentirao. Bilo me strah hoće li pristati na ovo ili ne, ali uspio sam, dodao je.