Let 3 predstavili zlatni traktor s kojim idu na Euroviziju u Liverpool

Bend Let 3 predstavljat će nas ove godine na Euroviziji u Liverpoolu. U ponedjeljak su sadili stabla na Eurovizijskom brijegu, a tada su otkrili i da će u srijedu predstaviti zlatni traktor s kojim će ići u Veliku Britaniju.

- Posadili smo ovo naše drvo i zalili ga da raste dugo. Veliki smo borci za očuvanje prirode i za prigodu odlaska na Euroviziju izrađujemo električni traktor, odnosno 'Zlatni traktor'. Zlatni je jer koristi samo električnu energiju i ide samo na obnovljive izvore energije. Ne želimo se više voziti na fosilna goriva jer to uništava prirodu - kazao je Mrle u videu koji su objavili na službenom profilu benda.

Zlatni traktor su pokazali danas u Kastvu, te su se pred okupljenima provozali na njemu po trgu Lokvina. Traktor je stigao iz radionice kastavskog mehaničara Zorana Drnjevića. Mrle je za medije kazao kako će vozilo do Liverpoola doći teleportacijom.

U nedjelju su nastupali pred oko 3000 obožavatelja Eurovizije na izraelskom službenom pretpartyju Israel Calling, te je time Let 3 iznimno uspješno zaokružio prvi dio svoje promo turneje po Europi. Slično kao i u Varšavi, i u Tel Avivu su riječki rockeri odmah po izlasku na pozornicu digli publiku u dvorani na noge, koja je pjevala s njima 'Mama ŠČ!' od početka do kraja. Vrhunac nastupa je, kao i na Dori, svakako bilo skidanje kostima i otkrivanje ruža u stražnjicama, što je dodatno raspametilo sve okupljene fanove. Potvrdio je to i Wiwiblogs, najvažniji portal posvećen Euroviziji, koji je našim predstavnicima posvetio nekoliko objava na svojim društvenim mrežama, uz komentar da je Let3 razvalio na pozornici!

Da je ŠČ groznica zahvatila i Izrael, bilo je vidljivo i prije nastupa jer su se mnogi fanovi s prepoznatljivim ŠČ kapama, koje već nazivaju ŠČ Army, po svaku cijenu htjeli upoznati i slikati sa hrvatskim predstavnicima. Letu3 nije odolio ni legendarni irski pjevač Johnny Logan, posebni gost koncerta te najuspješniji sudionik u povijesti Eurosonga koji je pri kratkom susretu s bendom iza pozornice pohvalio njihov nastup.

Nakon Poljske i Izraela, Let3 ovaj vikend odlazi za Madrid na službeni španjolski Eurovision party na kojem će nastupiti čak 28 ovogodišnjih natjecatelja, a tjedan dana kasnije u London, čime će zaključiti promotivnu turneju uoči putovanja na završno natjecanje za najbolju pjesmu Europe u Liverpoolu.

